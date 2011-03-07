"مادر پائیزی" از لابراتوار صدا و سیما به استودیو بدیع رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، تهیه‌کننده و کارگردان این فیلم گفت: به همین دلیل با توجه به جدید بودن تجهیزات لابراتوار صدا و سیما و کیفیت بالای ظهور و چاپ نگاتیو (به دلیل استفاده از داروهای وارداتی با کیفیت خوب) و بنا به سفارش برخی از همکاران سابق خود در تلویزیون، پس از مذاکره‌های مقدماتی و قول مساعدت‌های لازم از سوی مسئولان لابراتوار، همکاری خود را آغاز کردیم.

وی افزود: ولی در ادامه به دلیل ضعف فنی پرسنل و نبود آشنایی کافی با دستگاه‌های مربوطه و نبودن استانداردهای لازم در خروجی کار و کپی‌های دیجیتال مجبور شدیم نگاتیوها را از لابراتوار صدا و سیما خارج و به استودیو خصوصی بدیع منتقل کنیم تا بتوانیم بخشی از تاخیرهای به عمل آمده را در روند تولید به نوعی جبران کنیم.

سیروس رنجبر که از نحوه عملکرد لابرائوار صدا و سیما ناخرسند به نظر می‌رسید با توضیح اینکه در بخش ظهور نگاتیو‌ها هیچ مشکلی نبوده و تنها مشکل مربوط به عدم هماهنگی میان صدا و تصویر بر روی نسخته دیجیتال است ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده قرار بود تدوین فیلم به طور همزمان انجام شود ولی تا کنون بنا به دلایلی که ذکر شد این مهم محقق نشده و تا هفته آینده که استودیو بدیع حلقه دیجیتال را به گروه تحویل می‌دهد تقریبا یک ماه از مرحله تدوین عقب افتادیم.

رنجبر همچنین درباره پیگیری دلایل آن و نتایج حاصله ادامه داد: در پی درخواست‌های مکرر مبنی بر ارائه توضیحات از سوی مسئولان مربوطه، متاسفانه به جای ارائه جواب قانع کننده درباره سهل‌انگاری صورت گرفته و تلاش برای رفع آن از کارمندان خود دفاع کرده و در خصوص حساسیت گروه فیلمبرداری نیز طی واکنشی فرمودند که خیلی از کارگردان‌های خوب فیلم‌هایشان را به این محل تحویل می‌دهند و مثل شما حساسیت نشان نمی‌دهند.

وی با اشاره به اینکه تلویزیون بضاعت ارائه خدمات استاندارد را دارد ولی بدلیل اینکه یک سیستم دولتی است برای انجام کار با کیفیت بالا هیچ کارشناسی صورت نمی‌گیرد و وقتی پروژه‌های بخش خصوصی وارد سیستم تولید می‌شود کار متصدیان زیاد می‌شود، این درحالی است که هیچ درآمد زایی برای دست‌اندکاران لابراتوار ندارد افزود: به دلیل اینکه هزینه لابراتوار صدا و سیما نسبت به سایر لابراتوارها ارزانتر است، اکثر پروژه‌هایی که بودجه کمتری دارند به این لابراتوار مراجعه می‌کنند. غافل از اینکه خدمات و سرویس دهی نیز به همان اندازه تقلیل می‌یابد.

سیروس رنجبر تاکید کرد: یکی از نکات مهمی که در بخش خصوصی به آن پرداخته می‌شود این است که مهندس مربوطه همزمان با ظهور نگاتیو با مدیر فیلم بردار در تماس بوده و چگونگی سیر ظهور را مرحله به مرحله در میان می‌گذارد. در حالی که متاسفانه در تلویزیون بعد از یک هفته که نتیجه کار را پی‌گیر می‌شدیم جواب قانع کننده‌ای دریافت نمی‌کردیم.

کارگردان فیلم "آوای جبرئیل" ادامه داد: در حال حاضر با توجه به عملکرد چند ساله گروه فیلم و سریال تلویزیون در خصوص تهیه برخی از سریال‌های پر هزینه به شکل 35 میلی‌متری این سوال پیش می‌آید که وقتی سریالی قرار نیست در سینماها به نمایش درآید چه ضرورتی دارد تا به صورت 35 میلی متری فیلم‌برداری شده سپس در لابراتوار و تدوین به دیجیتال تبدیل شود، در صورتی که در همان مرحله ابتدایی نیز می‌توان به شکل ویدئویی تصویربرداری کنند.

کارگردان "مادر پائیزی" در پایان گفت: کشورما به لحاظ استعداد، امکانات و اشتیاق از پتانسیل خیلی خوبی برخوردار است ولی در عمل با ضعف های زیادی روبرو هستیم که همین امر منجر به کند شدن حرکت رو به جلو می‌شود. به همین دلیل امیدواریم مسئولان محترم کشور تمهیداتی را لحاظ کنند که از تمام قدرت و استعدادهای نهفته در جامعه بتوان به نحو احسن استفاده کرده و کشورمان را به پویایی و پیشرفت در همه حوزه‌ها از جمله فرهنگ سوق دهیم.