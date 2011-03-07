منصور سهرابپور تهیهکننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: فیلم با شتاب برای نمایش در بیست و نهمین دوره جشنواره فیلم فجر آماده شد، مراحل فنی را دنبال میکنیم تا فیلم برای نمایش عمومی آماده شود، "پاریس تا پاریس" پنج دقیقه کوتاه میشود.
وی ادامه داد: فیلم در اکران جشنوارهای موفق بود، مردم فیلم را دوست داشتند و امیدوارم در اکران عمومی "پاریس تا پاریس" با اقبال مواجه شود، محمدحسین لطیفی مخاطب و سلیقه او را میشناسد، "پاریس تا پاریس" فیلمی است که میتواند مخاطب بالایی داشته باشد.
این تهیهکننده افزود: مقدمات کار برای پخش فیلم در سینماها طی شده و امیدواریم بتوانیم فیلم را اواخر تابستان اکران عمومی کنیم، "پاریس تا پاریس" داستانی جذاب دارد و در صورتی که درست عرضه شود گیشه خوبی خواهد داشت.
حسین یاری، یاسمن نوروزی، کاظم بلوچی، مهرداد معتمدی و ... بازیگران این فیلم هستند. "پاریس تا پاریس" به سفارش شبکه جهانی سحر ساخته شده است.
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