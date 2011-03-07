منصور سهراب‌پور تهیه‌کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: فیلم با شتاب برای نمایش در بیست و نهمین دوره جشنواره فیلم فجر آماده شد، مراحل فنی را دنبال می‌کنیم تا فیلم برای نمایش عمومی آماده شود، "پاریس تا پاریس" پنج دقیقه کوتاه می‌شود.

وی ادامه داد: فیلم در اکران جشنواره‌ای موفق بود، مردم فیلم را دوست داشتند و امیدوارم در اکران عمومی "پاریس تا پاریس" با اقبال مواجه شود، محمدحسین لطیفی مخاطب و سلیقه او را می‌شناسد، "پاریس تا پاریس" فیلمی است که می‌تواند مخاطب بالایی داشته باشد.

این تهیه‌کننده افزود: مقدمات کار برای پخش فیلم در سینماها طی شده و امیدواریم بتوانیم فیلم را اواخر تابستان اکران عمومی کنیم، "پاریس تا پاریس" داستانی جذاب دارد و در صورتی که درست عرضه شود گیشه خوبی خواهد داشت.

حسین یاری، یاسمن نوروزی، کاظم بلوچی، مهرداد معتمدی و ... بازیگران این فیلم هستند. "پاریس تا پاریس" به سفارش شبکه جهانی سحر ساخته شده است.

فیلم داستان اسماعیل حقیقت دانشجوی رشته پزشکی در فرانسه است که با شروع جنگ تحمیلی به ایران بازمی‌گردد. حال بعد از گذشته سال‌ها عزم بازگشت به فرانسه را دارد و این بار، تنها دخترش یلدا ناگزیر به دلیل فوت مادر همراه اوست...

محمدحسین لطیفی فیلم‌های سینمایی "دختر ایرونی"، "توفیق اجباری"، "سرعت"، "خوابگاه دختران" و... را کارگردانی کرده است.