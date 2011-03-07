تیم فوتبال امید با ترکیب کامل عازم قرقیزستان شد

مهدی محمد نبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: خوشبختانه هر 22 بازیکن تیم فوتبال امید دوشنبه شب عازم قرقیزستان شدند و این تیم مشکلی برای همراهی تمامی بازیکنان خود نداشت.

نبی در خصوص اعزام نشدن بختیار رحمانی و حسین ابراهیمی اظهار داشت: این دو بازیکن به دلیل مشکلات خروجی از ابتدا در فهرست بازیکنان تیم امید قرار نداشتند و به جای آنها دو بازیکن دیگر جایگزین شدند.

وی در خصوص دیدار برگشت مقابل تیم امید قرقیزستان اظهار داشت: تصور می کنم تیم قرقیزستان برخلاف دیدار رفت در مسابقه برگشت ناگزیر به ارائه فوتبالی هجومی خواهد بود و این شرایط فرصت ایده‌آلی برای بازیکنان تکنیکی تیم امید خواهد بود تا به موقعیت‌های گلزنی بیشتری دست یابند.

دبیرکل فدراسیون فوتبال در پایان ابراز امیدواری کرد شرایط و امکانات کشور قرقیزستان به ویژه سرمای هوا مشکلی برای کسب نتیجه مطلوب در زمین حریف ایجاد نکند.

تیم فوتبال امید کشورمان روز چهارشنبه هفته جاری در چارچوب دور برگشت از مرحله نخست مسابقات فوتبال انتخابی المپیک 2012 لندن در بیشکک قرقیزستان به مصاف تیم فوتبال امید این کشور می‌رود. بازی رفت دو تیم به برتری یک برصفر امیدهای فوتبال ایران انجامید.