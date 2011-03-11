برای آسیایی شدن باید مس را شکست دهیم/ مشکلات مالی نگران کننده است

محمدحسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دیدار تیمهای تراکتورسازی و مس کرمان ضمن بیان مطلب فوق گفت: این بازی را نمیتوان جنگ سهمیه آسیایی دانست اما با توجه به نزدیک بودن امتیاز دو تیم و رقابت سخت در بالای جدول، ما قصد داریم با استفاده از امتیاز میزبانی این رقابت سرسختانه را به سود خود خاتمه دهیم.
وی رقابت سختی برای تیمش با تیمهای دیگر مدعی مانند سپاهان، استقلال، پرسپولیس و مس جهت کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را پیش بینی کرد و اظهار داشت: تمام هدفمان این است که امسال بتوانیم تراکتورسازی را آسیایی کنیم که برای رسیدن به این هدف باید در بازیهای مهم پایانی خصوصا دیدار با مس فصل حداکثر امتیازات را کسب کنیم.
مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی با ابراز امیدواری از اینکه تماشاگران با حضور پرشور در بازی با مس به موفقیت بیشتر این تیم کمک کنند، در مورد تساوی این تیم برابر ذوب آهن در اصفهان در هفته گذشته افزود: متوقف کردن نایب قهرمان آسیا در اصفهان و کسب یک امتیاز از این تیم بسیار ارزشمند بود، گرچه اگر بازیکنان ما بیشتر دقت میکردند، در آن بازی پیروز میشدیم.
جعفری با تاکید بر اینکه آندرانیک تیموریان به عنوان یک ملی پوش نباید در جریان آن بازی حرکتی غیر ورزشی را انجام میداد، تاکید کرد: هنوز جلسه کمیته انضباطی باشگاه برای بررسی وضعیت این بازیکن تشکیل نشده ولی بزودی به وضعیت آندو رسیدگی خواهد شد.
وی در مورد مشکلات مالی باشگاه تراکتورسازی خاطرنشان کرد: با توجه به جایگاه و نتایج تراکتورسازی در لیگ برتر، باید پشتبانی خوبی از سوی مسئولان استان از این تیم که متعلق به آذربایجان شرقی است صورت گیرد اما این اتفاق بطور کامل صورت نگرفته و از این بابت دلنگرانیهایی وجود دارد. البته اقداماتی در این مورد صورت گرفته اما به دلیل اینکه پرداختهای دولتی زمانبر است، تاخیر در ارائه مطالبات بازیکنان انجام شده است.
مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی در پایان در مورد وضعیت علی عابدینی هوادار مصدوم این تیم گفت: وی در جریان بازی با نفت آبادان دچار عارضه قلبی شد و ما هم چون میدانستیم هزینه درمان وی زیاد است، سعی کردیم از طریق مبادی قانونی بخش از این هزینهها را تامین کنیم. بر این اساس 10 میلیون تومان طی 2-3 روز آینده از سوی بیمه به این خانواده پرداخت میشود. بیش از 6 میلیون تومان هم که از طریق هیئت فوتبال به خانواده وی پرداخت میشود. من با پدر وی هم صحبت کردم و گفتم آنچه در توان ما بود انجام دادیم البته آنها از دیر پرداخت شدن این مبالغ ناراضی بودند ولی از اقدامات ما تشکر کردند.
دیدار تیم های فوتبال تراکتورسازی تبریز و مس کرمان در هفته بیست و ششم رقابتهای لیگ برتر ساعت 16:15 دقیقه روز شنبه در ورزشگاه یادگام امام تبریز برگزار خواهد شد.
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