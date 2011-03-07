به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار علی فضلی فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور در نشست ‏خبری که صبح امروز دوشنبه برگزار شد، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه اعزام کاروان های ‏راهیان نور به مناطق عملیاتی کشور در دوران دفاع مقدس چه تاثیری در مقابله با فتنه دشمنان جمهوری اسلامی ‏ایران خواهد داشت، گفت: متاسفانه در فتنه سال گذشته از توجه به دو بخش غفلت شد. یک بخش آن برخی از ‏نخبگان و اساتید دانشگاه و بخش دیگر آن نیز دانش‌آموزان را شامل می‌شد که بایستی به عنوان تهدید احتمالی برای ‏آنها چاره ‌اندیشی شود تا این تهدید تبدیل به فرصت گردد زیرا دشمن برای تاثیر بر روی این دو بخش جامعه ما ‏بسیار سرمایه گذاری کرده است.‏

وی با بیان اینکه امروز توفیقی حاصل شده که مبلغین ما افرادی هستند که در این دو بخش جامعه حضور دارند، ‏گفت: با توجه به این که دغدغه اصلی جامعه در این عرصه است، تلاش می‌کنیم که با آمدن این عزیزان (نخبگان، ‏دانشجویان و دانش‌آموزان) در سطوح مختلف این نگرانی‌ها را برطرف کنیم.‏

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اعلام اینکه ما با اعزام کاروان‌های راهیان نور به کربلاهای ایران ‏ارتباط جبهه با پشت جبهه را تقویت می‌کنیم، گفت: این آمدن‌ها یک نوع ایجاد وحدت ملی، وحدت رویه، یک دلی و ‏اخوت را در مرد شریف ایران خلق خواهد کرد زیرا راهیان نور متعلق به گروه خاصی نیست و به همین دلیل هم ‏شاهد حضور اقشار مختلف مردم حتی برادران اهل تسنن بدون آنکه در مسایل اعتقادی آنها کوچکترین ورودی ‏داشته باشیم در این کاروان‌ها هستیم. ‏

وی با ابراز امیدواری از اینکه تاثیر این کار عظیم فرهنگی در فرهنگ عمومی جامعه بیشتر شود، گفت: وقتی که بیش از 8 هزار از اساتید دانشگاه و حوزه های علمیه به همراه خانواده های خود را حدود 28 هزار نفر را شامل می شوند که در قالب کاروان های راهیان نور به مناطق عملیاتی می روند این یعنی یک توفیق بزرگ و بستر سازی برای خنثی سازی فتنه های دشمنان جمهوری اسلامی ایران.

وی همچنین با بیان اینکه مگر برای سال آینده اعتبارات یک میلیون و 200 هزار نفر تامین شود ما شاهد رشد چشمگیری در اعزام کاروان های راهیان نور به مناطق عملیاتی خواهیم بود، گفت: ما امسال هم 600 هزار نفر را در برنامه داشتیم که آنها را به مناطق عملیاتی بفرستیم اما تنها برای 350 هزار نفر تامین اعتبار شد.

وی با اعلام اینکه از سال آینده زمان اعزام کاروان های راهیان نور به مناطق عملیاتی کشور در دوران دفاع مقدس را جلوتر خواهیم برد به طوریکه از مهر و آبان سال آینده اعزام کاروان ها به این مناطق صورت گیرد، در عین حال تصریح کرد: البته لازمه این کار این است که کلیه امکانات کشور در این زمینه بسیج شود به ویژه امکانات حمل و نقلی.

وی با بیان اینکه انتظار داریم راه آهن جمهوری اسلامی ایران علیرغم محدودیت هایی که دارد در انجام این کار بزرگ همکاری بیشتر نماید، گفت: هم اکنون ما نیزا به دو خطه شدن راه ریلی کشور به ویژه در این مراسم داریم تا هم مردم بومی این استان ها از آنها منتفع شوند و هم اینکه اعزالم کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی کشور راحت تر صورت گیرد.

وی یادآور شد: در جلسه ای که چندی پیش با رئیس جمهور داشتیم گزارش عملکرد خود را ارائه نمودیم که آقای احمدی نژاد عنوان کرد تعدادی از این افراد را با قطار به مناطق عملیاتی ببرید و ما هم در پاسخ به ایشان گفتیم این میسر نیست به دلیل اینکه راه ریلی در این مناطق یک طرفه است و باید دو طرفه شود که البته آقای احمدی نژاد هم موضوع دو طرفه شدن خط ریلی را در دستور کار قرار دارند.

وی اضافه کرد: ما هم اکنون به وسیله شرکت جوان سیر ایثار با ظرفیت 430 دستگاه اتوبوس تمام وقت برای اعزام کاروان های راهیان نور تلاش می کند که البته از اتوبوس های دیگری که در شان این افراد است استفاده می شود.