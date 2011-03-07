تغییر مدیر عامل مترو معامله سیاسی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف با گلایه از برخی رسانه‌ها که تغییر مدیریت در مترو را به دلیل عدم حمایت‌هایی دولتی دانسته بودند، گفت: این سخنان خلاف عدالت است و جامعه را از روند عقلانی و منطقی دور می‌کند. باید دقت کرد که چه اتهاماتی را وارد می‌کنیم. ما برای کارهایمان مبانی داریم که بر روی آن مبانی پافشاری می‌کنیم.

وی ادامه داد: ما از امام(ره) درسی بزرگ گرفتیم که حرف مرد دو تاست، اگر سخنی اشتباه گفت پس می گیرد و سخن درست را جایگزین می کند. یک عده این رفت و آمدها را از دید خودشان تحلیل سیاسی کردند و به آن انگ سیاسی زدند. معامله سیاسی بر روی مدیران زشت‌ترین کاری است که می‌توان کرد. ما باید در پیشگاه خداوند جوابگو باشیم.

قالیباف با بیان اینکه هرچه در زندگی از بعد مادی و معنوی داریم به برکت امام(ره)، شهدا و انقلاب اسلامی است، گفت: بنده هرچقدر هم باهوش و با استعداد بودم اگر در نظام دیگری جز نظام انقلاب اسلامی حضور داشتم نهایتاً معلم می‌شدم که امسال سال آخر خدمت خود را سپری می‌کرد. این توفیق خدمتگزاری صادقانه به برکت امام(ره) و شهداست.

وی افزود: در کنار شهدا تربیت شدن درس بزرگی به ما داد. فرهنگ دفاع مقدس فرهنگ اصیل اسلامی است و برخی حرف‌ها که در خصوص این تغییرات زده شده است با جوهره من سازگاری ندارد و شرم دارم که این سخنان را در برخی از سایت‌ها و حتی از رادیو می‌شنوم.

شهردار تهران با اشاره به اینکه محسن هاشمی 17 سال در مجموعه متروی تهران و 13 سال به عنوان مدیرعامل فعالیت می‌کرده، گفت: بارها آقای هاشمی به من گفت که دیگر نشاط کاری گذشته را ندارم و آنچه برایم مهمتر است پیشروی فعالیت‌های عمرانی مترو است. نباید همه چیز را سیاسی و پیچیده دید.

محسن هاشمی مشاور حمل و نقل شهردار تهران شد

قالیباف با بیان اینکه آقای هاشمی از خانواده مترو جدا نشدند، گفت:‌ وی به عنوان مشاور من در حوزه حمل و نقل و عضو موظف هیئت مدیره در این مجموعه ادامه همکاری خواهد داد.

وی تصریح کرد: من آقای هاشمی را از زمان دفاع مقدس زمانی که در سپاه فعالیت‌های موشکی و فنی مهندسی را انجام می‌دادند می‌شناسم و در زمان فعالیتم در شهرداری نیز توفیق داشتم با وی همکاری کنم. این نوع مراسم‌ها سنت خوبی برای قدرشناسی از سرمایه‌های اجتماعی است و از طرفی درسی بزرگ برای ما که یک روز می‌آییم و یک روز می رویم. آنچه مهم است چگونگی سپری کردن عمر است و آنکه چه کارنامه کاری برای خود رقم بزنیم.

وی با تاکید بر اهمیت مترو در حمل و نقل عمومی گفت: مترو از نگاه کلی و قیاس ملی یکی از شاخص‌های پیشرفت هر کشوری محسوب می‌شود.

شهردار تهران با اشاره به فراز و نشیب‌هایی که توسعه مترو در پایتخت طی کرده است، گفت: از اردیبهشت 85 که با جزئیات کار مترو آشنا شدم آقای هاشمی در آغاز فعالیت‌شان استعفانامه‌ای را در اختیار من قرار دادند که هر وقت لازم بود آن را تاریخ بزنم و امضا کنم اما وجود این استعفانامه روحیه و نشاط کاری را از ایشان نگرفته بود وی به من گفت هیچ اصراری بر ماندن ندارم تنها زمانی که تشخیص دادید به من یک تلفن بزنید.

قالیباف ادامه داد: تا به امروز 40 کیلومتر خط مترو به بهره برداری رسیده است و به طور متوسط در چهار سال گذشته 9 کیلومتر مترو ساخته شده است. زمانی که برای افزایش ساخت مترو از سه کیلومتر به 9 کیلومتر خیز برداشته بودیم بسیاری به دید تردید به این عمل می نگریستند اما در حال حاضر چنین رشدی در مترو تداوم پیدا کرد.

شهردار پایتخت با معرفی درویش به عنوان مدیرعامل جدید مترو، گفت:‌وی 40 سال است که فعالیت‌های فنی مهندسی می‌کنند. من وی را 30 سال از نزدیک می‌شناسم و کاری جز فعالیت‌های فنی مهندسی از او ندیدم.

وی با بیان اینکه درویش در بسیاری از فعالیت‌های بزرگ ملی حضور داشته گفت: به راحتی می توانم 20 پروژه بزرگ را نام ببرم که با تلاش وی به نتیجه رسیده است.

قالیباف تاکید کرد: وی کار عمرانی را به خوبی می‌شناسند و با بتون و تونل زندگی کرده‌ و روحیه جهادی و پرکاری دارند و زمانی که در قرارگاه سازندگی حضور داشت از مدیران موفق و مخلص انقلاب اسلامی بود و حضور وی می‌تواند ظرفیت جدیدی را به مترو اضافه کند.

وی با بیان اینکه همان طور که در حضور ریاست جمهور گفتم مهمترین چالش شهر تهران آلودگی هواست، گفت: موضوع مترو اولین دغدغه ما در شهر است زیرا چاره مشکل آلودگی هوا توسعه حمل و نقل عمومی و ستون فقرات حمل و نقل مترو است.