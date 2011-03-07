مزار شهدای گمنام کوه نور کرج درختکاری می شود

عباس زارع با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت: به مناسبت این هفته برنامه های مختلفی برای کاشت و غرس 150 هزار اصله نهال در سطح کلانشهر کرج اجرا می شود.

وی افزود: این اقدام هر ساله در راستای تشویق و ترغیب مردم به کاشت نهال و مشارکت آنان برای نگه داری فضای سبز شهری صورت می گیرد.

این مسئول با اشاره به اینکه در این هفته برنامه های آموزشی مختلفی از سوی کارشناسان برگزار خواهد شد، خاطر نشان کرد: با توجه به بحرانها و دغدغه های زندگی شهری، آلودگی هوا، گرمایش زمین، کاهش رطوبت، خشکی هوا و... تلاش داریم موضوع پوشش سبز شهری تبدیل به دغدغه مدیریت شهری و همه اقشار مختلف مردم شود.

کلینیک گیاه پزشکی خدمات رایگان ارائه می دهد

زارع در بخش دیگری از سخنان خود خدمات رایگان کلینیک گیاه پزشکی سازمان پارکها را از دیگر برنامه های هفته درختکاری ذکر کرد و گفت: شهروندان می توانند با مراجعه به این کلینیک واقع در سازمان پارکهای شهرداری کرج سئوالات و مشکلات خود را در زمینه های مختلف آفات و بیماریهای گیاهی پیگیری کنند.

وی افزود: این کلینیک در طول سال نسبت به ارائه خدمات مختلف به شهروندان خدمات ارائه می دهد.

گفتنی است مراسم نمادین کاشت نهال در گلزار شهدای گمنام کوه نور کرج صبح روز سه شنبه با حضور مسئولان و شهروندان برگزار می شود.