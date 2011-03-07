چهار میلیون کارمند زیر چتر طرح ملی خرید اعتباری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت بازرگانی، مهدی غضنفری در نشست هم‌‌اندیشی و راهبردی طرح ملی خرید اعتباری (میزان) گفت: بر اساس طرح میزان در مرحله نخست کارکنان وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، دادگستری، امور خارجه، بازرگانی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و حتی قوه قضاییه تحت پوشش تسهیلات خرید کالا قرار می‌گیرند.

وزیر بازرگانی افزود: تا زمان حاضر بیش از 300 تولیدکننده به عضویت این طرح درآمده‌اند و چهار هزار و 600 قلم کالا نیز در قالب این طرح قرار گرفته است. همچنین قرار است 14 برند فروشگاهی، کالاهای تولیدی داخل را برای مصرف‌کنندگان عرضه کنند.

وی تصریح کرد: 17 بانک دولتی و خصوصی برای مشارکت در طرح میزان مشارکت کرده‌اند که از این تعداد، 15 بانک آماده ارایه تسهیلات هستند. کالاهای عرضه شده در داخل این طرح شامل لوازم خانگی، صوتی و تصویری، رایانه، مبلمان، مواد پروتئینی، انواع فرش دستباف و ماشینی، کیف و کفش و پوشاک است.

غضنفری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از طرح میزان به عنوان یکی از دستاوردهای مهم شورای عالی اشتغال نام برد و گفت: از این طریق تولید و تنظیم بازار به صورت مناسبی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.

وی معاون اول رییس‌جمهوری را بانی این طرح عنوان و تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های زمان حاضر، حوزه اشتغال بود که با چنین طرحی دولت به مدیریت آن پرداخت. در عین حال، پاسخ به تقاضا و کمک به مصرف‌کننده با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالای تولید داخلی در این طرح مورد توجه قرار گرفته که هم اشتغال را سر و سامان داده و هم با استفاده از ظرفیت‌های موجود، نهضت کاهش قیمت تمام شده را در حوزه تولید عملیاتی‌تر می‌کند.

وزیر بازرگانی ادامه داد: با اجرای مناسب طرح میزان، سه حلقه اصلی تامین، توزیع و مصرف از نظر کمی و کیفی با یکدیگر هماهنگ خواهند بود و هرگونه بی‌نظمی در نظام تولید و توزیع را سر و سامان می‌دهد. البته طرح میزان مدل جدیدی از تنظیم بازار بر پایه فناوری اطلاعات است.

به گفته غضنفری، اگر حلقه تولید در تنظیم بازار بتواند کالای خود را با کیفیت عالی و کمیت کافی به بازار عرضه کند و توزیع نیز از سویی حداقل واسطه را طی کند، می‌تواند کالا را در شرایط مناسبی به مصرف‌کننده که حقوق او نیز رعایت شده، عرضه کند.

وزیر بازرگانی حفظ قدرت رقابت‌پذیری برای تولیدکننده از سویی و محیط کسب‌و کار رقابتی از دیگر سو، عملی کردن استانداردها در تولید و تامین، لزوم پاسخگویی واردکننده در قبال کالای وارداتی، پر کردن ظرفیت‌های تولید داخلی، توجه به برندهای خوشنام و فراهم کردن خدمات پس از فروش را از جمله انتظارات طرح میزان در حوزه تامین برشمرد.

به گفته غضنفری، حلقه میانی یا همان توزیع نیز با انتظاراتی همراه است که از آن جمله می‌توان به وجود سیستم فروش قابل ثبت و رصد، ارایه اطلاعات لازم به خریدار، فراهم شدن محیط راحت و بانشاط در بسیاری از فروشگاه‌ها، بالا بردن قدرت انتخاب، تنوع مدل و محصول و کشف نیاز مشتری و تدارک نیازها اشاره کرد.

وی ادامه داد: حلقه سوم توقعات مشتری است به این معنا که کفایت کمیت و رعایت کیفیت، تنوع‌پذیری و رقابت‌پذیری، ارایه اطلاعات فروش و خدمات پس از فروش، راحتی خرید و پرداخت، امکان پرداخت قسطی و استفاده از تسهیلات از جمله انتظارات مشتری از طرح میزان به شمار می‌آید.

وزیر بازرگانی با بیان اینکه مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش نهایی با هدف در نظر گرفتن سه حوزه تامین، توزیع و مصرف پیش‌بینی شده، عنوان کرد: بهره‌گیری از تسهیلات برای خرید کالای تولید داخل، بستر توسعه اشتغال و تولید در کشور را فراهم کرده و از سویی تجارت الکترونیک را توسعه می‌دهد.

غضنفری عنوان کرد: طرح میزان در حوزه بانکی نیز دستاوردهای خوبی دارد که از آن جمله می‌توان گفت دریافت اعتبار یک و نیم میلیون تومان تسهیلات با سود 4 درصد، قدرت خرید را بالا می‌برد.

به گفته وی، با کاهش هزینه مبادلات، قیمت تمام شده نیز کاهش خواهد یافت و نسبت کاهش قیمت تمام شده در بخشی از اقتصاد کشور به وضوح مشاهده می‌شود.

وزیر بازرگانی گفت: این طرح در حوزه توزیع نیز فرصت بی‌نظیری برای بازسازی و ساماندهی مبتنی بر فناوری اطلاعات ایجاد می‌کند و تولیدکننده را نیز در مواجهه با رکود، قالب می‌کند.

غضنفری در پایان عملیاتی شدن شکل جدید ایران کد، رشد تجارت الکترونیک در برنامه پنجم توسعه، نشان دادن تصویری دیگر از بانکداری الکترونیک و بالا رفتن گردش مالی و پولی را از دستاوردهای طرح ملی میزان اعلام کرد.