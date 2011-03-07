"عاشق مترسک" وارد شبکه‌ نمایش خانگی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "عاشق مترسک" با بازی یکتا ناصر، حمیدرضا پگاه، محمود پاک‌نیت، مجید مشیری و خسرو احمدی از امروز وارد شبکه نمایش خانگی شد.

در خلاصه داستان این فیلم که در دهه 40 هجری شمسی اتفاق افتاده، آمده است: دانیال سربازی است که به علت سرپیچی از اجرای فرمان اعدام دو تن از مخالفان رژیم و زخمی کردن سرهنگ مافوقش، در حالی که خودش هم مجروح شده به سمت روستایی به نام حیران می‌گریزد. روناک، دختر ساده‌دل که با طبیعت انس فراوانی دارد، دانیال مجروح را کنار مزرعه‌اش می‌یابد و...

فیلم سینمایی "جسد" محصول کشور هندوستان با بازی نانا پاتکار و رکا و فیلم سینمایی "کارآموز" از عناوین برتر سینمای آمریکا با بازی آل‌پاچینو، کالین فارل و برجت مویناهان از جمله عناوین توزیعی در این دوره هستند.