8 هزار املا برای 500 دانشگاه کشور !/ 137 نوع اسم برای یک دانشگاه

دکتر جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر به برنامه های پیش روی موسسه ISC اشاره کرد و گفت: در سال 2011 سه برنامه در سطح کشورهای اسلامی در دستور کار ISC قرار گرفت اولین برنامه درخواست ISESCO برای برگزاری همایش استنادی با محوریت ISC برای تمام کشورهای اسلامی است.

وی افزود: برنامه مشترک ISC و ISESCO در حال تدوین است و به زودی گزارش آن ارائه می شود.

رئیس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: برنامه دوم مربوط به جمهوری آذربایجان است که در اواخر فروردین 1390 هیئتی از دانشگاه ایالتی باکو در کارگاه آموزشی ISC در شیراز شرکت خواهند کرد و برنامه سوم مربوط به دانشگاه عین الشمس در قاهره (مصر) است که این برنامه با همکاری مشاور وزارت آموزش عالی عراق که عضو کمیته اجرایی ISC است و اختصاصأ برای کشور مصر اجرا خواهد شد.

به گفته مهراد یکی از مسایل عمده دانشگاهها نداشتن نظام ثبت آماری است و گفت: متاسفانه دانشگاهها از املاهای مختلف برای نشان دادن وابستگی سازمانی خود در ثبت اطلاعات و مستندات علمی استفاده می کنند که این نیز به نوبه خود در استخراج آمار باعث افت اطلاعات می شود.

وی گفت: در رتبه بندی که در آذر ماه 1389 گزارش آن به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ارسال شد، برای حدود 500 تا 600 دانشگاه بزرگ و کوچک کشور 8000 املای مختلف در نمایه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به ثبت رسیده است.

رئیس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اظهار داشت: از جمله اینکه تنها برای دانشگاه تربیت مدرس می توان تنوع املای این دانشگاه را به 137 مورد مختلف مشاهده کرد.