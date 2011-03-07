به گزارش خبرنگار مهر، آندرانیک تیموریان، هافبک ملی‌پوش تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در دقیقه 87 دیدار روز یکشنبه این تیم برابر ذوب آهن، بدون توپ ضربه‌ای به سینا عشوری، هافبک تیم اصفهانی وارد کرد که تورج حق‌وردی داور مسابقه با کارت قرمز مستقیم این بازیکن را از زمین اخراج کرد.

محمدحسین جعفری، مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی در گفتگو با خبرنگار مهر، حرکت آندرانیک تیموریان را حرکتی غیر حرفه‌ای برشمرد و اظهار داشت: گویا یکی از بازیکنان حریف به آندو توهین کرده که وی چنین واکنشی را نشان داده است.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز با تاکید براینکه آندرانیک تیموریان مستحق دریافت کارت قرمز از داور بوده است، خاطرنشان کرد: تیموریان به کمیته انضباطی باشگاه دعوت خواهد شد تا در مورد این مسئله پاسخگو باشد اما قطعا با وی به خاطر حرکتی که در بازی با ذوب آهن انجام داد، برخورد خواهد شد.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن اصفهان و تراکتورسازی تبریز در هفته بیست و پنجم رقابت‌های لیگ برتر که عصر روز یکشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.