به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری پانزدهم اسفند با حضور در بارگاه مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) با آیت الله ری شهری تولیت آستان مقدس آن حضرت و رئیس هیئت امنای دانشکده علوم حدیث دیدار و گفتگو کرد.

وی در بازدید از کتابخانه مرکزی آستان حضرت عبدالعظیم از حمایت معاونت متبوعش درتجهیز این کتابخانه به منظور اشاعه فرهنگ اهل بیت (ع) خبر داد.

دری از کتابخانه‌های تخصصی دانشکده علوم حدیث و موزه آستان نیز بازدید کرد و خواستار اختصاص جایگاهی در این موزه برای الواح ادبی مطرح کشور برای بازدید علاقه‌مندان شد.

معاون فرهنگی ارشاد همچنین خواستار اطلاع رسانی مناسب از گنجینه بزرگ اسلامی موجود و معرفی خدمات و اقدامات صورت گرفته در این آستان به مسلمانان جهان شد.

آیت الله ری شهری نیز با اشاره به سوابق و تجارب فرهنگی معاون امورفرهنگی، انتخاب افراد شایسته برای مسندهای فرهنگی را گام درست در مسیر پر فراز و نشیب فعالیتهای فرهنگی دانست.

وی همچنین گزارشی از فعالیتها و طرحهای پژوهشی آستان ارائه کرد.

با موافقت معاون امورفرهنگی وزارت ارشاد مقرر شد تفاهمنامه‌ای بین معاونت و تولیت آستان حضرت عبد العظیم در خصوص حمایت از خرید کتابهای تالیفی ارزشمند و مناسب وهمچنین حمایت از طرحهای پژوهشی درباره مفاخر و مشاهیر اسلام وایران منعقد شود.

این دیدار با اقامه نماز ظهر وعصر به امامت آیت الله ری شهری به پایان رسید.

