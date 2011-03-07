احمد عفتان در گفتگو با خبرنگار مهر در قم در خصوص تأمین نهال مناسب در استان بیان داشت: با پیگیری‌هایی که طی یکی و دو سال گذشته انجام شد سال قبل موفق به احداث یک نهالستان بزرگ به نام بعثت در منطقه حسین آباد میش مست با مساحتی بالغ بر 46 هکتار شدیم.



وی در ادامه به ظرفیت این نهالستان اشاره کرد و گفت: سال گذشته 500 هزار اصله نهال در این نهالستان زیر کشت رفت و امسال نیز در حدود 800 تا 850 هزار اصله نهال و بذر در آن کشت می‌شود و انشاء الله در 2 تا 3 سال آینده در زمینه تولید نهال برای استان در عرصه منابع طبیعی به خودکفایی خواهیم رسید.



عفتان خاطرنشان کرد: نهال‌هایی در این نهالستان کشت می‌شود که با شرایط آب و هوایی و اقلیمی قم متناسب باشند و در این زمینه نیز تحقیقاتی صورت گرفته است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به سرانه فضای سبز در استان قم اشاره کرد و بیان داشت: سرانه فضای سبز در استان قم 40 متر مربع به ازای هر نفر است و این در حالیست که سرانه فضای سبز کشور دو هزار متر مربع برای هر فرد و در جهان 6 هزار و 200 متر مربع برای نفر می‌باشد.



طی برنامه زمانبندی 10 ساله، فضای سبز استان دو برابر می‌شود



مدیرکل منابع طبیعی استان قم اضافه کرد: سال جاری قانونی با عنوان قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی تصویب شد که طی آن سرانه کشور از دو هزار به هزار و 700 متر مربع به ازای هر نفر تغییر کرد و مقرر شد تا طی 10 سال آینده این سرانه به دو هزار و 500 متر مربع برای هر نفردر کشور برسد و برای حجم کاری که برای استان قم در نظر گرفته شده ما طرحی در قالب کشت بادام کوهی پیشنهاد کردیم که با اجرای آن سرانه سبز استان 2 برابر خواهد شد.



وی در این خصوص بیان داشت: در این زمینه در منطقه‌ای بین اتوبان و جاده قدیم تهران مساحتی بالغ بر 400 هکتار مهر ماه امسال بذر بادام کوهی کشت شد همچنین اسفندماه و در هفته منابع طبیعی نیز 14 هزار اصله نهال در این منطقه کشت خواهد شد و با این کار چشم انداز مناسبی را برای مسافران و زائران در اواسط جاده اتوبان خواهیم داشت.



عفتان گیاه بادام کوهی را مقاوم در برابر آب و هوای قم دانست و افزود: ویژگی این گیاه به گونه‌ای است که یک تا دو سال اول نیاز به آبیاری و مراقبت دارند و بقیه ایام، دیگر نیازی به آبیاری نخواهند داشت و تنها یک مراقبت کلی و عمومی برای آن‌ها کافی خواهد بود و این مناطق جزء مناطق ممنوعه واگذاری خواهند بود و درختان آن را نیز نمی‌توان قطع کرد.



تعرض به زمین‌های حاشیه روستا‌ها در استان به صفر رسیده است



وی در ادامه یکی از مشکلات اساسی استان در سال‌های اخیر را بحث تعرض در حاشیه روستا‌ها توسط روستائیان و کسانی که در اطراف روستاهای خوش آب و هوا اقدام به ساخت مسکن می‌کنند عنوان کرد و اظهار داشت: در این زمینه هماهنگی‌های لازم با شورا‌ها و بخشداری‌ها به عمل آمد و برای آنان کلاس‌های آموزشی برگزار گردید و خوشبختانه امروز این تعرض‌ها به صفر رسیده است.



مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم علت این موفقیت را دو دلیل دانست و افزود: یک علت آن انجام بحث ممیزی اراضی اطراف روستاهای برزگ و سند گرفتن برای آن‌ها به نام دولت بوده است و دیگر اینکه ما واگذاری زمین را در اولویت قرار دادیم و در این راستا تعامل بسیار خوبی بین اداره کل منابع طبیعی و بنیاد مسکن استان ایجاد شد و تا کنون 52 مورد در 39 روستا زمین برای ساخت مسکن واگذار شده است.



وی اضافه کرد: 25 مورد از این 52 مورد در سال جاری در 21 روستا بوده و امسال به تنهایی چند برابر سال‌های گذشته زمین واگذار شده است همچنین با تصویب طرح‌های هادی روستایی تا حد زیادی بحث تعرض به زمین‌های ملی کاهش یافته است و در حال حاضر نیز پرونده 23 روستا آماده است تا طرح هادی آن‌ها به تصویب برسد.



عملیات اجرایی احداث بزرگترین پارک جنگلی استان در سال آینده آغاز می‌شود



عفتان در ادامه از احداث بزرگ‌ترین پارک جنگلی استان خبر داد و گفت: به برکت سفر مقام معظم رهبری به قم طرح احداث پارک جنگلی ثامن الائمه (ع) در مساحتی بالغ بر 450 هکتار با تمام تجهزات و امکانات به تصویب رسید.



وی محل احداث این پارک را ابتدای جاده قم-گرمسار عنوان کرد و افزود: اعتبار اولیه این پارک تخصیص یافته و مراحل احداث آن با اعتبار اولیه بالغ بر 4 میلیارد تومان از سال آینده آغاز می‌شود.



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم مدت زمان اتمام این پروژه را 3 سال عنوان کرد و بیان داشت: همچنین در محل این پارک کمپینگی برای زائرین حرم مطهر امام رضا‌(ع) احداث می‌شود و این پارک بزرگ‌ترین پارک جنگلی استان خواهد شد.