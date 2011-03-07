توسعه مترو شعار اصلی دولت عدالت محور است

به گزارش خبرنگار مهر، وهاب درویش در مراسم معارفه خود به عنوان مدیرعامل جدید متروی تهران با اشاره به اینکه تحقق پروژه ملی متروی تهران نیاز به سه زیر ساخت دارد، گفت: اولین نیاز متروی تهران و پروژههای عمرانی اعتبار است که امیدوارم این اعتبارات به همت دولت، اعضای شورای شهر، مجلس و شهردار تهران تامین شود.
وی ادامه داد: کار عمرانی نیاز به فضای آرام دارد و باید به دور از فضا و هیاهوهای سیاسی کار فنی را دنبال کنیم که به همت دولتمردان و مسئولان این امر تحقق می یابد.
درویش با اشاره به حضور نیروهای متخصص در بدنه عمرانی متروی تهران گفت: توسعه مترو نیاز به کادر فنی قوی و مجهز به دانش روز دارد که من خود آن را تامین میکنم. من از پاسدارهای سپاه هستم و افتخار میکنم سه دهه از عمر خود را به صورت حرفهای به فعالیتهای مهندسی پرداختهام. امیدوارم به لطف خدا و مسئولان این بار سنگین را به سرمقصد مقصود برسانم.
وی با قدردانی از فعالیتهای محسن هاشمی اظهار کرد: من کار در زیر زمین را میشناسم و زحماتی که فعالیت عمرانی در زیر زمین دارد را میدانم و از وی و همه کارکنان بابت همه زحماتی که کشیدند تشکر میکنم و امیدوارم با من نیز همکاری کنند.
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