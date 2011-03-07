بودجه هزینه ای شهرداری تهران در شورا تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مناف هاشمی با بیان برگزاری جلسات مستمر در سطوح کارشناسی و مدیریتی با حضور کارشناسان و اعضای شورا گفت: پس از طی جلسات مختلف حدود 25 هزار میلیارد ریال اعتبار برای بودجه هزینه ای شهرداری مشتمل بر هفت هزار و 300 میلیارد ریال بودجه نگهداشت و حدود 17500 میلیارد ریال بودجه جاری شهرداری تهران تصویب شد .

وی افزود: حدود 50000 میلیارد ریال برای بودجه سرمایه ای شهرداری در نظر گرفته شده که سهم بودجه حوزه های ستادی و مجموع مناطق 22 گانه تقریباً قطعی شده است .

مناف هاشمی از اختصاص 6500 میلیارد ریال برای پرداخت تعهدات نقدی و غیر نقدی سنوات قبل شهرداری خبر داد و گفت : همچنین 7080 میلیارد ریال برای تملک املاک و اراضی واقع در طرح های توسعه شهری در نظر گرفته شده است .

به گفته معاون برنامه ریزی و توسعه شهری در صورتی که شورای محترم اسلامی شهر تهران لایحه بودجه را پس از تایید مبادی ذیربط ، به شهرداری ابلاغ کند این آمادگی وجود دارد تا با توجه به فراهم آوردن زیرساخت های لازم در مدت 48 ساعت بودجه حوزه های ستادی و مناطق 22 گانه ابلاغ شود .

مناف هاشمی در ادامه تصریح کرد : با توجه به توافقات انجام شده تبصره های لایحه بودجه هفدهم اسفندماه در جلسه شورای شهرمطرح شده و با تصویب آن فرآیند بررسی لایحه به اتمام خواهد رسید.

وی همچنین با اشاره به زحمات فراوان و بی شائبه تمامی دست اندرکاران به ویژه اعضای محترم شورای اسلامی شهر و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه آن شورا در تدوین و بررسی لایحه بودجه طی چهار ماه گذشته قدردانی و از توجه آنها به نیاز های خدماتی و عمرانی مدیریت شهری تجلیل کرد.