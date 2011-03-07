۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۲۸

بودجه هزینه ای شهرداری تهران در شورا تصویب شد

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران از نهایی شدن و تصویب بودجه هزینه ای شهرداری در شورای اسلامی شهر تهران خبر داد و گفت: با تصویب تبصره های لایحه بودجه شهرداری در شورای اسلامی شهر، فرآیند بررسی لایحه به اتمام خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مناف هاشمی با بیان برگزاری جلسات مستمر در سطوح کارشناسی و مدیریتی با حضور کارشناسان و اعضای شورا گفت: پس از طی جلسات مختلف حدود 25  هزار میلیارد ریال اعتبار برای بودجه هزینه ای شهرداری مشتمل بر هفت هزار و 300 میلیارد ریال بودجه نگهداشت و حدود 17500 میلیارد ریال بودجه جاری شهرداری تهران تصویب شد .

وی افزود: حدود 50000 میلیارد ریال برای بودجه سرمایه ای شهرداری در نظر گرفته شده که سهم بودجه حوزه های ستادی و مجموع مناطق 22 گانه تقریباً قطعی شده است .

مناف هاشمی از اختصاص 6500 میلیارد ریال برای پرداخت تعهدات نقدی و غیر نقدی سنوات قبل شهرداری خبر داد و گفت : همچنین 7080 میلیارد ریال برای تملک املاک و اراضی واقع در طرح های توسعه شهری در نظر گرفته شده است .

به گفته معاون برنامه ریزی و توسعه شهری در صورتی که شورای محترم اسلامی شهر تهران لایحه بودجه را پس از تایید مبادی ذیربط ، به شهرداری ابلاغ کند این آمادگی وجود دارد تا با توجه به فراهم آوردن زیرساخت های لازم در مدت 48 ساعت بودجه حوزه های ستادی و مناطق 22 گانه ابلاغ شود .

مناف هاشمی در ادامه تصریح کرد : با توجه به توافقات انجام شده تبصره های لایحه بودجه هفدهم اسفندماه در جلسه شورای شهرمطرح شده و با تصویب آن فرآیند بررسی لایحه به اتمام خواهد رسید.

وی همچنین با اشاره به زحمات فراوان و بی شائبه تمامی دست اندرکاران به ویژه اعضای محترم شورای اسلامی شهر و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه آن شورا در تدوین و بررسی لایحه بودجه طی چهار ماه گذشته قدردانی و از توجه آنها به نیاز های خدماتی و عمرانی مدیریت شهری تجلیل کرد.

