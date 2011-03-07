یک میلیون لوح فشرده غیرمجاز در مشهد امحاء شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم امحاء محصولات سمعی و بصری غیرمجاز شهر مشهد هفته گذشته با حضور محمدرضا عباسیان دبیرکل ستاد مبارزه با محصولات غیرمجاز سمعی و بصری، سعید رجبی‌فروتن مدیر کل اداره توسعه همکاری‌های سمعی و بصری و نمایش خانگی، محمدکاظم دبیری رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد، حجت‌الاسلام زم رئیس هیات مدیره انجمن صنفی ویدئو رسانه، سید ضیاء‌الدین هاشمی رئیس اتحادیه تهیه‌کنندگان سینما، مرتضی شایسته عضو هیأت مدیره اتحادیه تهیه‌کنندگان سینما و اسکافی رئیس اتحادیه صنف محصولات فرهنگی با حضور نماینده دادستان برگزار شد.

در حاشیه این مراسم، دبیر کل ستاد مبارزه با محصولات غیرمجاز سمعی و بصری گفت: تکثیر غیرمجاز محصولات فرهنگی، صدمه جدی بر پیکره هنر و سینمای ایران وارد می‌کند که این امر علاوه بر آسیب‌های فرهنگی متعدد، سبب افول صنعت سینما و هنر کشور نیز می‌شود.

عباسیان با اشاره به کنترل دقیق بر نحوه توزیع محصولات فرهنگی، اظهار کرد: توزیع غیرمجاز محصولات سمعی و بصری در شهرستان‌ها به ویژه شهر مشهد به معضلی بزرگ تبدیل شده بود که به دنبال مشارکت دستگاه‌های قضایی، انتظامی و... این سد بزرگ در این شهر مذهبی شکسته شد.

وی با اشاره به اینکه بیش از 90درصد لوح فشرده‌های کشف شده، شامل کپی‌های غیرمجاز و DIVX می‌شود، خاطرنشان کرد: در این مراسم قریب به 10میلیون کپی فیلم غیرمجاز امحاء شد.

مدیرکل دفتر همکاری‌های سمعی و بصری و نمایش خانگی نیز در این مراسم گفت: تلاش این وزارتخانه بر آن است که آثار فرهنگی سالم بر اساس علاقه و ذائقه مردم تولید شود تا تمایلی به استفاده از محصولات فرهنگی غیرمجاز نداشته باشند.

فروتن خاطرنشان کرد: قصد داریم دومین موسسه ویدئو رسانه را در مشهد به‎زودی افتتاح کنیم.

حجت‌الاسلام زم رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی ویدئو رسانه نیز با تأکید بر تولید، توزیع فیلم‌های خوب و ارزشی و ضرورت نابود کردن فیلم‌های غیرارزشی افزود: چنانچه این حرکت ادامه پیدا کند از آسیب‌های فرهنگی و هنری جلوگیری شده و از نظر اقتصادی به بدنه سینمای ایران کمک می‌کند.

در ادامه این مراسم، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد، گفت: از ابتدای سال تاکنون یک میلیون سی‎دی غیرمجاز کشف و ضبط شده که 250هزار سی‎دی توسط دادگستری و 20هزار حلقه توسط بسیج معدوم شده و در جریان این مراسم نیز بیش از 730هزار سی‎دی معدوم شد.

دبیری با بیان اینکه اقدامات بسیار خوبی در راستای جلوگیری از تکثیر غیرمجاز سی‌دی صورت گرفته است، افزود: ما به دنبال فرهنگ‌سازی در این زمینه هستیم تا بتوانیم محیط سالمی را به ‌وجود بیاوریم و خانواده‌ها به راحتی بتوانند از این محیط استفاده کنند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد در ادامه اظهار داشت: در این راستا، جلسات توجیهی برای فروشگاه‌های عرضه محصولات فرهنگی در نظر گرفته شده که در این جلسات قوانین بازخوانی و در این زمینه فرهنگ‌سازی می‌شود.

مرتضی شایسته تهیه‌کننده سینما هم گفت: حرکتی که در مشهد برای امحای فیلم‌های غیرمجاز انجام شد، قابل تقدیر است.

وی افزود: مبارزه با عوامل تکثیر و توزیع محصولات غیرمجاز سمعی و بصری باید در اولویت اتحادیه‌های عرضه محصولات فرهنگی و تولیدکنندگان و مسئولان ویدئو رسانه باشد. وی ادامه داد: اگر با این حرکت غیراخلاقی برخورد جدی نشود، صنعت سینما فلج خواهد شد.