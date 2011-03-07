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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۴۴

"دفو" می خواهد "صدمین" گل خود را وارد دروازه میلان کند

"دفو" می خواهد "صدمین" گل خود را وارد دروازه میلان کند

مهاجم تیم فوتبال تاتنهام در نظر دارد صدمین گل دوران حضور خود در این تیم را در دیدار چهارشنبه شب با میلان در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا وارد دروازه تیم ایتالیایی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال تاتنهام روز چهارشنبه در دیدار برگشت از مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه "وایت هارت لین" با میلان دیدار می کند. یرمان دفو گفته می خواهد صدمین گل دوران حضور خودش در تاتنهام را وارد دروازه میلان کند.

دفو گفت: اگر چهارشنبه برای تاتنهام گل صدم خود را به ثمر برسانم، بهانه خوبی برای به ثمر رساندن این گل وجود داشته است. من همواره اعتقاد داشته‌ام که همه چیز برای دلیلی اتفاق می افتد و خیلی خوب خواهد شد اگر در بازی با میلان گل بزنم.

برپایه گزارش ساکرنت، تیم تاتنهام در بازی رفت با نتیجه یک بر صفر در سن سیرو مقابل میلان به برتری رسیده است.

کد مطلب 1268915

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