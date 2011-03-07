اتوبوس فضای سبز میهمان مدارس کرج می شود

عباس زارع با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت: این اقدام به مناسبت هفته منابع طبیعی در سطح مدارس نواحی مختلف آموزش و پرورش کرج صورت می گیرد.

وی افزود: اتوبوس فضای سبز شهری که به نمادهای زیبای فضای سبز مزین شده است به همراه گروههای هنری و آموزشی در مدارس کرج به اجرای نمایش می پردازند.

این مسئول با اشاره به ا ینکه این اقدام گامی بسیار مهم در جهت توجه بیش از پیش شهروندان نسبت به حفظ و حراست از فضای سبز شهری است، خاطر نشان کرد: تا پایان هفته منابع طبیعی 20 مدرسه شهر کرج میزبان کارشناسان و گروههای هنری، آموزشی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج خواهند بود.

وی یادآور شد: همزمان با اجرای این برنامه ها بروشورهای آموزشی و اطلاع رسانی نیز در میان دانش آموزان توزیع خواهد شد.

شهروندان ناظر فضای سبز شهری می شوند

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر حفظ و حراست از فضای سبز شهری تصریح کرد: سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج به عنوان متولی حفظ و توسعه فضای سبز به تنهایی قادر به نظارت بر فضای سبز شهری نیست در این راستا با برنامه ریزی های صورت گرفته از شهروندان درخواست می شود سازمان را در جهت نیل به اهداف خود که افزایش سرانه های سبز شهری است، یاری دهند.

وی افزود: شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه نابسامانی و مشکل در زمینه های مختلف فضای سبز شهری موارد را به سامانه 20001147 پیامک کنند تا سازمان بتواند به رسالت ذاتی خود جامه عمل بپوشاند.

زارع تاکید کرد: سازمان پارکهای شهرداری کرج به دلیل محدودیت های اعتباری و نظارتی قادر به نظارت دقیق بر فضای سبز شهری نیست.

وی گفت: با تحقق این امرپیش بینی می شود یک میلیون ناظر شهری سازمان را در راستای کاهش معضلات و رفع کاستی های فضای سبز شهری یاری دهند.