به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، منصور شیشهفروش صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اصفهانی به اقدامات انجام شده این مدیریت در آستانه عید نوروز و خدمات به مسافران نوروزی اشاره کرد و افزود: از یک ماه پیش اقدامات طرحی با عنوان استقبال ایمن از بهار را آغاز کردیم.
وی ادامه داد: ارائه خدمات ایمن به مسافران نوروزی از جمله برنامهها ی این طرح برای استقبال از مسافران است.
مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان اصفهان با بیان اینکه در این زمینه بالغ بر 80 پایگاه مدیریت حوادث جادهای و فوریتهای پزشکی سیار و ثابت در سطح استان اصفهان فعالیت خواهند کرد، گفت: همچنین بالغ بر 24 پایگاه هلال احر به صورت ثابت و سیار نیز در سطح استان به منظور خدمترسانی مستقر میشوند.
وی به استقرار50 اکیپ راه و ترابری و یکصد اکیپ پلیس راه در سطح جادههای استان اشاره کرد و بیان داشت: همچنین یکصد اکیپ شهرداریها نیز در این زمینه برای خدمترسانی به مسافران فعالیت خواهند کرد.
شیشهفروش تاکید کرد: با توجه به تجارب سالهای گذشته محل استقرار این اکیپها در سطح استان و نقاط حساس شناسایی شده که اولویت با مناطق پرخطر بود.
وی با اشاره به اینکه 24اکیپ هواشنایی نیز وضعیت آب و هوا را گزارش میدهند، ادامه داد: همچنین پایگاه لرزهنگاری استان نیز 24ساعته آماده ارائه هشدار در مواقع ضروری است.
مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان اصفهان تاکید کرد: آموزشهای لازم به رانندگان داده شده و مانورهایی نیز در این راستا برگزار شده است.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه در فروردین ماه پیشبینی بارندگی خوبی در استان شده، به ستاد مدیریت اسکانهای نوروزی نیز نایلونهایی برای ارائه به مسافران داده شده است.
شیشهفروش با بیان اینکه فاصله ایمنی چادرها از یکدیگر باید حداقل پنج متر باشد، اضافه کرد: برای جلوگیری از بروز حوادث به مسافران در بدو ورود به اصفهان بروشورهایی به منظور آموزش و تذکر موارد ضروری داده میشود.
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