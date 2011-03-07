۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۲۴

آیت‌الله اسلامی درگفتگو بامهر:

آیت‌الله مهدوی کنی زیبنده مجلس خبرگان رهبری است

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری با اعلام این که آیت الله مهدوی کنی مورد اعتماد امام (ره)، مقام معظم رهبری و مردم است گفت: وی زیبنده مجلس خبرگان رهبری است.

آیت الله علی اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شخصیت آیت الله محمدرضا مهدوی کنی برای کاندیداتوری ریاست مجلس خبرگان گفت: وی از چهره های شناخته شده در کشور و حوزه های علمیه بوده و مورد اعتماد امام (ره) مقام معظم رهبری و مردم سر بلند ایران است.

امام جمعه تاکستان افزود: آیت الله مهدوی کنی در فراز و نشیب های این انقلاب و کشور امتحان خود را پس داده و مانند سدی محکم در خط مقدم حفظ نظام ایستاده است.

وی در ادامه جایگاه مجلس خبرگان رهبری را در کشور رفیع عنوان کرد و گفت: این مجلس مورد اعتماد مردم و نقطه امید آنهاست و آقای مهدوی کنی مناسب و زیبنده چنین مجلسی است.

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری آیت‌الله مهدوی کنی را مورد احترام و دارای مقبولیت مردمی دانست و گفت: روحانیت و همچنین اعضا مجلس خبرگان برای ایشان احترام قائل بوده و امیدواریم با حضور فعال تر آیت الله مهدوی کنی در مجلس خبرگان شاهد انسجام و پرهیز از سیاسی کاری در این مجلس باشیم.

وی در پاسخ به این سوال که پیام اعلام کاندیداتوری آقای مهدوی کنی را چه می دانید گفت: پیام حضور ایشان در انتخابات ریاست مجلس خبرگان اطمینان و اعتماد مردم به این مجلس است تا مردم احساس نکنند مجلس خبرگان به محل نفوذ بعضی جریانات سیاسی تبدیل شده است. 

