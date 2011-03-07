به گزارش خبرنگار مهر، این دو شاعر گوی سبقت را از 10 شاعر دیگری که آثارشان به مرحله نهایی راه یافته بود، ربودند و مشترکاً جایزه نفر برگزیده بخش شعر را که شامل لوح زرین، تندیس جایزه و 30 سکه بهار آزادی است، از آن خود کردند.

فریبا یوسفی با مجموعه شعر سنتی "حالا تو" (نشر تکا) و مژگان عباسلو هم با دفتر شعر "شاید مرا دوباره به خاطر بیاوری" شایسته انتخاب به عنوان شاعران برگزیده این بخش از جایزه پروین اعتصامی شده‌اند.

خبر دیگر از سومین جایزه ادبی پروین اعتصامی اینکه داوران بخش رمان ترجمه‌ای هیچ اثری را حائز عنوان برتر (اعم از برگزیده یا شایسته تقدیر) تشخیص ندادند.

مراسم اهدای جوایز این دوره تا ساعاتی دیگر (16) با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار وحدت برگزار می‌شود.

بر اساس اطلاع خبرنگار مهر در این دوره از جایزه پروین اعتصامی 5476 اثر منتشر شده از بانوان سراسر کشور در سال‌های 87 و 88 در پنج شاخه ادبیات پژوهشی، ادبیات نمایشی، داستان، شعر و ادبیات کودک (اعم از آثار تالیفی و ترجمه‌ای) و توسط 396 نفر داوری شدند و پس از چندین مرحله داوری در نهایت از میان 132 کتاب راهیافته به مرحله پایانی 22 کتاب انتخاب شدند که از این میان سهم آثار برگزیده 15 عنوان و سهم آثار شایسته تقدیر 7 عنوان است.



علی معلم دامغانی، عباسعلی وفایی، راضیه تجار، سپیده خلیلی و نادیا مفتونی اعضاء هیئت علمی این دوره از جایزه پروین اعتصامی را تشکیل می‌دادند که زیر نظر بهمن دری به عنوان دبیر هیئت امنای جایزه فعالیت می‌کردند. دبیر علمی جایزه هم مجید حمیدزاده بود.

به نفرات برگزیده این جایزه علاوه بر لوح زرین و تندیس جایزه 30 سکه بهار آزادی و به نفرات شایسته تقدیر هم علاوه بر لوح سیمین و تندیس جایزه 10 سکه بهار آزادی اهدا خواهد شد.