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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۰۵

سالاری به مهر خبر داد:

30 درصد از خدمات ادارات در هرمزگان به صورت دورکاری ارائه می شود

30 درصد از خدمات ادارات در هرمزگان به صورت دورکاری ارائه می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار هرمزگان گفت: از ابتدای سال آینده 30 درصد از خدمات ادارات در هرمزگان به صورت دورکاری ارائه می شود.

پرویز سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با اشاره به تدوین سند جامع تحول اداری و فناوری اطلاعات، بیان داشت: نگاه این سند به سمت توسعه دولت الکترونیک و همچنین کاهش تصدی گری دولت در بخشهای مختلف است.

وی با اشاره به استفاده از نیروی انسانی به عنوان یک سرمایه و منبع درآمد، عنوان کرد: ما باید به سمتی پیش برویم که نیروی انسانی جایگزین سایر منایع شود و سرمایه اصلی ما تولید فکر و تجاری سازی آن باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار هرمزگان با اشاره به قانون دورکاری، اظهار داشت: طبق این قانون از ابتدای سال 90 باید 30 درصد از خدمات و فعالیتهای ادارت به صورت دورکاری انجام شود و کارمندان متعهد و باسابقه برای دورکاری انتخاب می شوند.

سالاری در خصوص میزان اعتباراتی که برای خدمات الکترونیکی در اختیار دستگاههای اجرایی قرار می گیرد، گفت: این اعتبارات متناسب با خدمات الکترونیکی که هر دستگاه اجرایی به مردم ارائه می دهد به هر دستگاه اجرایی تخصیص داده می شود و هر دستگاهی که خدمات بیشتری ارائه دهد بودجه بیشتری دریافت می کند.

وی ادامه داد: از ابتدای سال 90 و مطابق ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری دولت قیمت تمام شده بخشی از خدماتی که دستگاههای اجرایی همانند آموزش و پرورش و یا دانشگاه علوم پزشکی به مردم ارائه می دهند را مستقیما به آن دستگاه پرداخت می کند که به عنوان مثال می توان به پرداخت هزینه های یک بیمارستان و یا یک مدرسه اشاره کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار هرمزگان در خصوص شناسنامه آموزشی کارمندان گفت: از سال آینده کارمندان باید بین 40 تا 60 ساعت در سال و مدیران هم باید بین 60 تا 100 ساعت در سال و در دو  بخش فرهنگی و حرفه ای آموزش ببینند و پس از این آموزشها به آنان شناسنامه آموزشی داده می شود.

سالاری به خدمات دفاتر پیشخوان دولت اشاره کرد و افزود: از ابتدای سال 90 بیش از 70 خدمت در دفاتر پیشخوان دولت به مردم ارائه می شود که از جمله آنها می توان به خدمات شهرداریها، ثبت احوال و پرداخت قبوض آب و برق اشاره کرد.

وی با اشاره به پیشتاز بودن استان هرمزگان در ثبت اطلاعات کارمندان، تصریح کرد: تاکنون بیش از 67 درصد از کارمندان هرمزگانی اطلاعت خود را در سایت کارمند ایران ثبت کرده اند و هرمزگان یکی از استانهای برتر کشور در این زمینه است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار هرمزگان ادامه داد: هدف از این ثبت اطلاعات ساماندهی نیروی انسانی در کشور و همچنین به دست آوردن آمار دقیق میزان سن، تحصیلات و دیگر موارد کامندان است.   

کد مطلب 1268922

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