30 درصد از خدمات ادارات در هرمزگان به صورت دورکاری ارائه می شود

پرویز سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با اشاره به تدوین سند جامع تحول اداری و فناوری اطلاعات، بیان داشت: نگاه این سند به سمت توسعه دولت الکترونیک و همچنین کاهش تصدی گری دولت در بخشهای مختلف است.

وی با اشاره به استفاده از نیروی انسانی به عنوان یک سرمایه و منبع درآمد، عنوان کرد: ما باید به سمتی پیش برویم که نیروی انسانی جایگزین سایر منایع شود و سرمایه اصلی ما تولید فکر و تجاری سازی آن باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار هرمزگان با اشاره به قانون دورکاری، اظهار داشت: طبق این قانون از ابتدای سال 90 باید 30 درصد از خدمات و فعالیتهای ادارت به صورت دورکاری انجام شود و کارمندان متعهد و باسابقه برای دورکاری انتخاب می شوند.

سالاری در خصوص میزان اعتباراتی که برای خدمات الکترونیکی در اختیار دستگاههای اجرایی قرار می گیرد، گفت: این اعتبارات متناسب با خدمات الکترونیکی که هر دستگاه اجرایی به مردم ارائه می دهد به هر دستگاه اجرایی تخصیص داده می شود و هر دستگاهی که خدمات بیشتری ارائه دهد بودجه بیشتری دریافت می کند.

وی ادامه داد: از ابتدای سال 90 و مطابق ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری دولت قیمت تمام شده بخشی از خدماتی که دستگاههای اجرایی همانند آموزش و پرورش و یا دانشگاه علوم پزشکی به مردم ارائه می دهند را مستقیما به آن دستگاه پرداخت می کند که به عنوان مثال می توان به پرداخت هزینه های یک بیمارستان و یا یک مدرسه اشاره کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار هرمزگان در خصوص شناسنامه آموزشی کارمندان گفت: از سال آینده کارمندان باید بین 40 تا 60 ساعت در سال و مدیران هم باید بین 60 تا 100 ساعت در سال و در دو بخش فرهنگی و حرفه ای آموزش ببینند و پس از این آموزشها به آنان شناسنامه آموزشی داده می شود.

سالاری به خدمات دفاتر پیشخوان دولت اشاره کرد و افزود: از ابتدای سال 90 بیش از 70 خدمت در دفاتر پیشخوان دولت به مردم ارائه می شود که از جمله آنها می توان به خدمات شهرداریها، ثبت احوال و پرداخت قبوض آب و برق اشاره کرد.

وی با اشاره به پیشتاز بودن استان هرمزگان در ثبت اطلاعات کارمندان، تصریح کرد: تاکنون بیش از 67 درصد از کارمندان هرمزگانی اطلاعت خود را در سایت کارمند ایران ثبت کرده اند و هرمزگان یکی از استانهای برتر کشور در این زمینه است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار هرمزگان ادامه داد: هدف از این ثبت اطلاعات ساماندهی نیروی انسانی در کشور و همچنین به دست آوردن آمار دقیق میزان سن، تحصیلات و دیگر موارد کامندان است.