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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۴۰

"رنگو" در سه روز 38 میلیون دلار فروخت

"رنگو" در سه روز 38 میلیون دلار فروخت

انیمیشن "رنگو" محصول پارامونت با صداپیشگی جانی دپ صدرنشین جدول فروش سینماهای آمریکای شمالی در سه روز پایانی هفته گذشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، "رنگو" با 38 میلیون دلار فروش در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه گذشته به رکورد پر فروش‌ترین فیلم در نخستین آخر هفته اکران از ابتدای سال 2011 تاکنون دست یافت.

فیلم "اداره تعمیرات" در این تعطیلات آخر هفته با مجموع فروش 9/20 میلیون دلار در رده دوم قرار گرفت. "اداره تعمیرات" با نقش‌آفرینی مت دیمن و امیلی بلانت در 2840 سالن سینما به نمایش درآمده است.

فیلم "وحشیانه" هم با فروشی فراتر از حد انتظار در این تعطیلات سه روزه 9/10 میلیون دلار فروخت و سومین فیلم پرفروش آخر هفته شد. این فیلم در 1952 سالن سینما به نمایش درآمده است.

پیش‌بینی می‌شد "رنگو" در این سه روز بین 38 تا 42 میلیون دلار فروش داشته باشد که به این ترتیب پیش‌بینی‌ها در مورد فروش "رنگو" به حقیقت پیوست. هزینه تولید "رنگو" 135 میلیون دلار بر آورد شده و نخستین انیمیشنی است که توسط موسسه اینداستریال لایت اند مجیک متعلق به جورج لوکاس تولید شده است.

کد مطلب 1268924

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