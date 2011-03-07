واردات دو محصول برای دیابتی ها و زنان در معرض سرطان سینه

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران معتمدی در نشست خبری با اشاره به داروی آنژی پارس برای ترمیم زخم پای بیماران دیابتی، گفت: کاربرد لوسیون ماساژ دهنده برای همه بیماران دیابتی است که هنوز مبتلا به زخم پا نشده اند.

وی افزود: با توجه به عوارض زخم پای دیابتی که حتی منجر به مرگ بیمار نیز می شود، استفاده از این لوسیون قبل از بروز عارضه می تواند از ابتلای بیمار به زخم پای دیابتی جلوگیری کند.

مدیرعامل بخش بازرگانی شرکت پارس روس (مجری داروی آنژی پارس) با اعلام اینکه این لوسیون محصول آمریکا بوده و تاییدیه FDA را دارد، گفت: قیمت این لوسیون برای مصرف یک ماه بیماران دیابتی 45 هزار تومان است و از نیمه دوم سال از طریق داروخانه های کشور در اختیار بیماران قرار می گیرد.

معتمدی در ادامه به واردات پد "برست کیت" برای کمک به تشخیص سرطان پستان اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه 15 میلیون زن در کشور در معرض خطر ابتلا به سرطان پستان قرار دارند، استفاده از این پد می تواند به تشخیص این عارضه قبل از اینکه وارد مرحله بحرانی شود، کمک کند.

وی گفت: در حال حاضر سرطان پستان زمانی تشخیص داده می‌شود که این بیماری به مرحله پیشرفته رسیده است. بر این اساس لازم است تدابیری در نظر گرفته شود تا زنان بتوانند به صورت مانیتورینگ خانگی معاینات دقیقتری از خود داشته باشند تا این موضوع به تشخیص زودرس سرطان پستان کمک کند.

معتمدی افزود: این وسیله قدرت لامسه فرد را افزایش می‌دهد و به این ترتیب فرد می‌تواند از موارد مشکوک به سرطان به صورت خانگی مطلع شده و مراتب را با پزشک مربوطه در جریان بگذارد. این وسیله از طریق شبکه پخش در داروخانه خواهد بود.

وی با اشاره به هزینه های سرسام آور درمان سرطان پستان، افزود: برای یک دوره درمان این بیماری می بایست بابت 12 آمپول حدود 36 میلیون تومان هزینه شود که پرداخت این ارقام برای خانواده ها امکان پذیر نیست.

معتمدی با اعلام اینکه مجوز واردات این پد از وزارت بهداشت دریافت شده است، ادامه داد: این محصول برای یک سال استفاده 45 هزار تومان قیمت دارد و تا اردیبهشت سال 90 از طریق داروخانه های کشور عرضه خواهد شد.

به گفته وی، واردات این دو محصول در انحصار شرکت پارس روس ( مجری طرح آنژی پارس) است.