دکتر گرگ ریستال استاد فلسفه و منطق دانشگاه ملبورن استرالیا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأثیر حوزه تخصصی بر زندگی افراد گفت: مطالعه فلسفه و منطق و آموزش و تدریس آن و تلاش برای تصریح مفاهیم، هم قدرت انسان و هم ضعف او را یادآور شده است.

وی افزود: هر چه انسان بیشتر غور و مطالعه می‌کند درمی‌یابد که دارای چه قدرتی است. از سوی دیگر به محدود بودن اندیشه خود نیز آگاه می‌شود.

وی تصریح کرد: انسان می‌تواند از سویی به شیوه‌های مختلف در مورد مسائل گوناگون فکر کند. کار و پژوهش در مورد هوش و ذهن باعث شده حوزه‌های مختلف علوم، هنر و فرهنگ غنی شوند.

استاد دانشگاه ملبورن یادآور شد: این غنی شدن هزینه‌هایی را نیز دربرداشته است. ما انسانها در مورد بسیاری از چیزها با هم اختلاف نظر داریم. این اختلاف نظر فقط محدود به چیزهای کم اهمیت و سطحی نمی‌شود بلکه در مورد مسائل اساسی و بنیادی که دارای اهمیت بسیار نیز هستند این اختلاف نظر قابل مشاهده هستند.

مؤلف "کثرتگرایی در منطق" افزود: برای نمونه در مورد ماهیت جهان، مسائل و موضوعات اساسی که باید در حال حاضر با آن مواجه شویم و در مورد ارزشهای بنیادی و نحوه مواجهه با آنها اختلاف نظر وجود دارد. در اینجاست که می‌بینیم ذهن و خرد انسان چقدر ضعیف است. چرا که انسان به رغم اینکه دارای هوش قوی و خرد است نتوانسته با استفاده از این قوه بر این اختلاف نظرهای اساسی فائق آید.

ریستال تأکید کرد: به نظر می‌رسد در برخی موارد بحث در مورد این موضوعات به جای آنکه به روشنگری برسد عامل اختلافات بیشتر شده است. در برخی موارد نه تنها اختلافات پایان نیافته بلکه این اختلافات جدی‌تر هم شده است. بر این اساس چرا باید تصور کنیم استدلال و منطق ابزار و مهارتی کارآمد را به دست انسان داده است.

این استاد منطق یادآور شد: یکی از دلایل این است که کارکرد منطق برای ما روشن نیست و نمی‌دانیم چه انتظاری از منطق داریم. آنچه منطق می‌تواند انجام دهد پیوند دادن میان ایده‌های گوناگون است. منطق به شما خواهد گفت چگونه از مقدمات به نتایج برسید. ولی منطق نمی‌تواند پذیرش نتایج را به شما و به زور تلقین کند تا آنها را بپذیرید.

مؤلف "کثرتگرایی در منطق" تأکید کرد: شما حتی می‌توانید نتایج و مقدماتی که منجر به آن نتایج می‌شوند را رد کنید. بی شک منطق می‌تواند نگاه شما را عوض کند و تأثیر مستقیم بر زندگی شخصی و نحوه استدلال کردن شما داشته باشد.