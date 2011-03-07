سعید ابوالقاسمی راد در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با بیان اینکه بهداشت آب روستاهای قم بالا‌تر از میانگین کشوری است گفت: با توجه به اینکه آب برخی از روستا‌های قم به علت شوری مطلوبیت کافی را ندارد آب سالم آشامیدنی با تانکر به این روستا‌ها برده می‌شود.



وی ادامه داد: تعداد این روستا‌ها در فصل‌های مختلف سال متغییر بوده و می‌توان گفت به طور میانگین آب 45 روستای قم با تانکر تأمین می‌شود.



نصب دستگاه آب شیرین کن در برخی از روستاهای قم



سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی قم با اشاره به اینکه در حال حاضر در ۶ روستای قم دستگاه آب شیرین کن احداث شده است ابراز داشت: با برنامه ریزی‌های صورت گرفته در سال مالی جاری که تا تیرماه سال ۱۳۹۰ به پایان می‌رسد در ۱۱ روستای دیگر دستگاه آب شیرین کن نصب خواهد شد.



اعتبارات آب و فاضلاب روستایی قم در دولت نهم و دهم ۱۰ برابر شده است



وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر خدمات زیادی به روستاییان قمی ارائه شده است، خاطرنشان کرد: در همین راستا اعتبارات آب و فاضلاب روستایی قم در طول دولت‌های نهم و دهم حدودا ۱۰ برابر افزایش داشته و از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به ۱۲ میلیارد تومان رسیده است.



سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی قم تصریح کرد: با توجه به بحران خشکسالی که طی چند سال اخیر استان با آن گریبانگیر بود اگر این اعتبارات از سوی دولت تخصیص نیافته بود با مشکلات فراوانی در روستاهای استان مواجه بودیم.



وی با اشاره به کاهش میزان بارش سالیانه در استان درسال جاری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه منابع تامین آب روستا‌ها، منابع ناپایدار هستند و وابستگی شدید به نزولات آسمانی دارند به همین علت امسال نیز با کمبود آب در روستاهای استان مواجه هستیم.



ابوالقاسمی راد در ادامه با اشاره به حضور شهروندان قمی در فصول گرم سال در روستاهای استان گفت: متأسفانه استفاده بی‌رویه از آب توسط این افراد مشکلاتی را برای روستاییان به همراه دارد.