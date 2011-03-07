آبیاری تحت فشار از مرز یک میلیون هکتار می گذرد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان در مراسم راه‌اندازی نخستین فن‌بازار ملی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با بیان اینکه بخش کشاورزی یکی از محوری‌ترین بخش‌های اقتصادی در کشور است، گفت: این بخش از نظر ایجاد ارزش افزوده در تولید ناخالص ملی و ایجاد ظرفیت‌های شغلی، بخش مهمی از نیازهای کشور را برطرف می‌کند. به همین جهت امام خمینی(ره) بر نقش محوری کشاورزی بر اقتصاد ملی تاکید داشتند و اساس اقتصاد کشور را بر اساس کشاورزی می‌دانستند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ویژگی‌های بخش کشاورزی افزود: بخش کشاورزی با استفاده از توانمندسازی، پتانسیل‌ها و منابع آب و خاک می‌تواند سرمایه و ارزش افزوده بیشتری را در مقایسه با دیگر حوزه‌ها تولید کند.

وی تصریح کرد: در طول چند دهه گذشته، 65 تا 70 درصد منابع سرمایه‌گذاری به بخش خدمات و مابقی به بخش‌های کشاورزی، صنعت، معدن و ساختمان اختصاص یافته است؛ در صورتی‌که اگر 20 درصد از این منابع به بخش کشاورزی منتقل می‌شد، میزان تولید از 4.5 تا 5 درصد موجود به 9 الی 10 درصد افزایش می‌یافت.

به گفته خلیلیان، همچنین سه درصد رشد تولید ناخالص ملی با همین منابع موجود افزایش یافته و یک میلیون شغل ایجاد می‌شود.

خلیلیان به ویژگی دیگر بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: نوع فعالیت بخش کشاورزی به گونه‌ای است که با طبیعت سر و کار دارد و اغلب اتفاقات در کنترل کشاورز نیست. در این میان، نقش فناوری به تولیدکننده کمک می‌کند که شرایط را در جهت افزایش بهره‌وری پیش ببرد و ما به عنوان فعالان بخش کشاورزی، رسالت بزرگی را برای کمک به تولیدکنندگان از مراحل تولید تا بازار داریم تا هزینه کمتری را در تولید داشته باشند.

وی اظهار داشت: خوشبختانه افزایش تولیدات کشاورزی به گونه‌ای است که در سال گذشته، میزان تولیدات به 93 میلیون تن رسید و امیدواریم مرز 107 میلیون تن را در سال جاری پشت سر بگذارد.

خلیلیان با اشاره به اقدامات زیربنایی در بخش کشاورزی تصریح کرد: در 5 سال گذشته، میزان توسعه آبیاری تحت فشار حدود 490 هزار هکتار بود که در حال حاضر به بیش از 950 هزار هکتار رسیده و امیدواریم در دو ماه آینده، مرز یک میلیون هکتار را پشت سر بگذاریم.

وزیر جهاد کشاورزی، برنامه بخش کشاورزی را برای سال 90 انتقال یافته‌های تحقیقاتی به مزارع تولیدی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و آب دانست و افزود: توسعه مکانیزاسیون و افزایش بهره‌وری و تکمیل اقدامات در چارچوب اقتصاد تولید و کشاورزی، از برنامه‌هایی است که در سال آینده در بخش کشاورزی اجرا می‌شود.