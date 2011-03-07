حوزه هنری با 45 فیلم در جشنواره فیلم شهر حضور دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حوزه هنری با 45 فیلم در این رویداد هنری حضور دارد، که 17 فیلم متعلق به حوزه هنری استان تهران است.

فیلم‌های "15دقیقه در آب گرم بجوشانید" شیما حیدری، "شنبه دوست داشتنی" الهام آقاسربی، "شلیک" مریم پیربند، "دختر و درخت" بهاره روحانی، "بهشت" امیر محمد زاده وسلمان خورشیدی، "آرمنده" رحمانه ربانی غریبی، "لباس ایرانی" کاوه قهرمانی، "بن بست" شهرام میراب اقدم، "تجربه‌های غلیظ تاریخی" بهروز انوار، "حسگرها" مهدی جوزانی و "اورمینای بنفش" ساخته آرش رفیعی، عناوین فیلم های کوتاه ارایه شده حوزه هنری به دبیرخانه جشنواره فیلم شهر هستند.

همچنین فیلم‌های مستند "آن شب بارانی" سلمان خورشیدی، امیر محمد زاده، "آوازهای سرزمین دریا" و " پازل" علی اکبر فرشباف، "دو خط آخر" منیره نرگسی هنر زاده، "سیگار و بستنی" لیلا خلیل زاده و "سقوط" محمد رضا حنفی آثاری هستند که از سوی حوزه هنری تهران در جشنواره فیلم شهر حضور دارند.

فیلم‌های "سیگنال موجود نیست" ایمان سلکی، "و دیگر هیچ" علی رضا سمانی، "من هستم" زهرا قبانی، "اولین روز پائیزی" و "مهاجم" نصیبه تمسکی، "بیدار" محمدعلی خبیر، "پرندگان بال‌های خود را ترمیم می‌کنند" زهره شعبانی، "درکنارهم" اقبال امین خاکی، "نام تقاطع" سید محمد حسینی و "اهمیت کریم بودن" محمد امین اسدی زاده از سوی حوزه هنری استان البرز به جشنواره ارائه شده است.

حوزه هنری استان مرکزی با هشت فیلم کوتاه شامل "تعویق" سهراب جعفری، "سرزمین مادری" علی اصغر یوسفی، "فرفره آیت" محمد رضا مجیدی، "کوچه‌های انتظار" حمید رضا مجیدی، "بهانه بهشت" سینا دلشادی، "ردپای آب" مهزیار رخصتی، "ثانیه تا مرگ 100" احمد فرهمندیان، "فقط چند دقیقه" مجید یزدانی در این رویداد هنری شرکت کرده است.

حوزه هنری استان قم با فیلم‌های "بعضی‌ها عسلیشو دوست دارند" اسماعیل میرزایی، "لیوان شیشه‌ای آب" رضا نوروزی "گوهر، خط و خطا" روح‌الله داودی و "قفس و بیداری" ساخته جواد عبدی در جشنواره چهارم فیلم شهر حضور دارد.

فیلم‌های مستند "فقط کمی نور" سید حامد نوری از اراک، "تهران 995" عارش کوردستانی از خوزستان، "همچون حافظ" مسعود استانداری از استان یزد، "ساده چون شبنم" هاشم علیانی مقدم از حوزه هنری همدان از جمله آثاری هستند که به جشنواره فیلم شهر ارسال شده است.

چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر با رویکرد "شهری انسانی برای انسان شهری"، از 24 تا 29 اردیبهشت ماه سال آینده در تهران برگزار می‌شود. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به وب سایت رسمی جشنواره به آدرس www.urbanfilmfest.ir مراجعه کنند.