کاروانهای راهیان نور به خلیج فارس اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فضلی فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور پیش از ظهر امروز دوشنبه در نشست خبری با بیان اینکه زیر ساخت هایی برای تسهیل شدن اعزام کاروان های راهیان نور به مناطق عملیاتی فراهم شده است، گفت: کاروان های راهیان نور از 15 اسفند سال جاری تا 15 فروردین سال آینده به مناطق عملیاتی کشور اعزام می شوند.

وی با بیان اینکه امسال در ماه های اخیر (آذر، دی و بهمن) تا کنون بیش از 500 هزار نفر در کربلاهای ایران در استان خوزستان شرف حضور پیدا کرده اند گفت: 66 هزار نفر در زیارتگاه های استان ایلام و نزدیک به همین میزان هم در جنوب کرمانشاه حضور یافته اند.

سردار فضلی با بیان اینکه اعزام کاروان راهیان نور امسال هدفمندتر از گذشته به مناطق عملیاتی 5 استان کشور انجام خواهد شد، گفت: خوشبختانه با مساعدت وزیر آموزش و پرورش و سایر مسئولان امروز بیش از 260 هزار نفر از زائران کربلاهای ایران را دانش آموزان و فرهنگیان تشکیل می دهند به طوریکه طی دو دوره زمانی یعنی از 17 آذر ماه تا آخر آذر، 49 هزار نفر و از 26 دی ماه تا کنون نیز قریب به 211 هزار نفر به مناطق عملیاتی کشور در دوران دفاع مقدس اعزام شده اند که روز به روز به تعداد آن افزوده می شود.

وی با بیان اینکه 65 هزار دانشجو طی کمتر از دو ماه گذشته در قالب کاروان های راهیان نور به مناطق عملیاتی اعزام شده اند گفت: قریب به 2 میلیون و 900 هزار نفر از اسفند سال گذشته تا کنون توفیق حضور در مناطق عملیاتی کشور را پیدا کرده اند که این تعداد کاروان هایی که به صورت سازمان یافته به مناطق اعزام می شود را شامل می شود و هم کاروان هایی که به صورت خودجوش و مردمی بوده است را.

رئیس قرارگاه راهیان نور، با بیان اینکه 73 درصد از این رقم یعنی 2 میلیون و 900 هزار نفر را بار اولی ها را تشکیل می دهد گفت: همچنین 98 درصد دانش آموزانی که طی این دو دوره در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی اعزام شدند بار اولی بودند.

سردار فضلی با بیان اینکه نزدیک به 2 هزار و 250 روایتگر این کاروان ها را همراهی کردند، گفت: نزدیک به هزار و 300 روحانی نیز بخش فرهنگی این کاروانها را بر عهده داشتند که البته این تعداد غیر از روحانیونی است که در زیارتگاه ها به کربلاهای ایران حضور داشتند.

وی با اشاره به اینکه 10 هزار و 700 نفر از رانندگان عزیز حمل و نقل کاروان راهیان نور را بر عهده داشتند، گفت: زمان رفت و برگشت کاروان ها در حدود 80 ساعت است که 50 الی 60 ساعت نیز در کربلاهای ایران حضور می یابند.

سردار فضلی افزود: همچنین ما در حدود 90 شب در 3 مرحله رزمایش شبانه داشتیم و به دلیل استقبال گسترده ای که از آن شد آن را سانسی کرده بودیم یعنی از 7 تا 9 شب و از 9 تا 11 شب.

وی با بیان اینکه ظرفیت شب بانی نزدیک به 40 هزار نفر را در 5 استان هدف ایجاد کردیم اما با این وجود قادر به پاسخگویی به همه مردم نیستیم و باید در این زمینه ظرفیت سازی بیشتری صورت گیرد تا همه مشتاقان شرف حضور در کربلاهای ایران را پیدا کنند.

وی گفت: این کاروان ها همانند سال گذشته مسمی به نام 6 شهید بزرگوار و والا مقام از جمله سردار رشید اسلام محسن وزوایی که خود فاتح لانه جاسوسی بود و همچنین شهید آیت الله شاه آبادی است، خواهد بود.

سردار فضلی در ادامه با اعلام اینکه به زودی بعد از اخذ آخرین مصوبات پیرامونی اعزام کاروان های راهیان نور به خلیج فارس را هم خواهیم داشت، گفت: هم اکنون قرارگاه مرکزی راهیان نور سایر دست اندرکاران در حال انجام کارهای کارشناسی هستند تا انشاءالله بتوانیم در آینده ای نزدیک راهیان نور دریا هم داشته باشیم.

گفتنی است سردار یعقوب سلیمانی دبیر قرارگاه مرکزی راهیان نور شعار راهیان نور امسال را "راه شهیدان و راه بصیرت" عنوان کرد و افزود: ما امسال ظرفیت های کمی و کیفی در راهیان نور ایجاد کرده ایم.

وی با بیان اینکه قریب به 6 هزار نفر راوی را در کاروان راهیان نور به کار گرفته ایم، گفت: با توجه به اینکه یکی از مسائل مورد انتقاد بحث راویان در کاروان های راهیان نور بود ما موضوع آموزش استاد راوی را در این زمینه نیز داشتیم.

وی همچنین با بیان اینکه 1050 نفر مدیر کاروان در مشهد آموزش تکمیلی دیده اند، گفت:ما بیش از 9 هزار و 700 خادم افتخاری نیز در سطوح مختلف استفاده کردیم.

وی با بیان اینکه موضوع راهیان نور موضوعی فراملی است گفت: تا کنون نمایندگانی از 32 کشور از مناطق عملیاتی کشورمان در دوران دفاع مقدس بازدید کرده اند که اگر بستر سازی شود و امکانات مناسب تدارک دیده شود این روند رو به افزایش است.

همچنین در ادامه این نشست سردار سید باقر سادات حسینی مسئول ستاد فرهنگی راهیان نور نیز در بیان سیاست های این ستاد بیان کرد: تبیین و تبلیغ فرهنگ جهاد و شهادت، تقویت نشاط و امید و خودباوری در جامعه، ارتقاء بصیرت و آگاهی در جامعه و به ویژه قشر نخبگان، تبیین بیداری اسلامی و خواستگاه های آن و همچنین هماهنگی بیشتر بین کلیه عوامل دست اندرکار در اعزام کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی کشور از جمله سیاست های فرهنگی ما در این عرصه است.

وی با بیان اینکه کلیه اقدامات فرهنگی کاروان راهیان نور امسال در قالب 4 کمیته از جمله اطلاع رسانی، روایت گری و تولید محصولات فرهنگی پیگیری می شود گفت: امسال از 65 نفر از علما و مراجع بزرگ و همچنین مسئولان لشگری و کشوری دعوت کرده ایم تا در میعادگاه کاروان راهیان نور به انجام سخنرانی بپردازند.