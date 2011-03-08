سه پارک بزرگ شهرداری کرج به بهره برداری می رسد

عباس زارع با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت: فاز سه پارک نبوت همراه با آبنمای موزیکال، پارک حصارک مابین خیابان فروردین و مالک اشتر و میدان استقلال عظیمیه تا پایان سال جاری به بهره برداری رسیده و در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

وی افزود: سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج در طول سال جاری نسبت به احداث 20 پارک بزرگ و کوچک محله ای درمناطق مختلف این شهر اقدام کرده است.

این مسئول با اشاره به اینکه پارک بزرگ بیجی و پروژه ساماندهی رودخانه کرج از بزرگترین طرحهای سازمان پارکهای شهرداری کرج است، خاطر نشان کرد: با همکاری و همراهی اعضای شورای شهر و شهرداری کرج مطالعات دو پروژه بزرگ پارک بیجی در ارتفاعات شمال عظیمیه و ساماندهی رودخانه کرج در دستور کار سازمان قرار دارد که در اوایل سال جدید عملیات اجرایی آنها آغاز می شود.

کاشت 100 هزار اصله نهال در حاشیه معابر کرج

مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج در ادامه کاشت 100 هزار اصله نهال در حاشیه معابر شهری را از دیگر اقدامات این سازمان در سال جاری عنوان کرد و گفت: این میزان در سال آینده به 150 هزار اصله نهال می رسد که امیدواریم با همکاری و مشارکت مردم در نگهداری مطلوب از فضای سبز شاهد اقدامات چشمگیری در حوزه توسعه فضای سبز شهری باشیم.

وی گفت: در سال آینده اعتبارات بسیار مناسبی در زمینه توسعه سرانه های فضای سبز به این سازمان اختصاص می یابد که می تواند تحول چشمگیری در افزایش سرانه فضای سبز این شهر داشته باشد.