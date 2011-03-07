سازماندهی اطفای حریق جنگلهای گلستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت ظهر دوشنبه در جمع مسئولان منابع طبیعی استان، خطاب به مدیر کل منابع طبیعی استان گفت: برای سال آینده نیز باید آمادگی کامل برای اینگونه بحرانها داشته باشیم و باید یک بسته تعریف شود و از توان فرمانداران، بخشداران و دهیاری ها استفاده شود.



وی اظهار داشت: ساختن جاده های دسترسی به محل آتش سوزی، ساختن مکانی برای فرود بالگرد و محل آبگیری بالگرد نیز مشخص شود و تا پایان خرداد ماه هسته هایی از بین روستاییان با امکانات اولیه برای مهار آتش تشکیل شود تا هرچه بیشتر آمادگی مقابله با حوادث احتمالی را داشته باشیم.

استاندارگلستان با بیان اینکه توسعه یکی از نیازهای بشر است بر حفظ و توسعه منابع طبیعی به عنوان محور توسعه پایدار تأکید کرد.



قناعت ضمن تاکید بر اهمیت حفاظت ازمنابع آب و خاک افزود: حفظ منابع طبیعی و آب و خاک در گرو همکاری و مشارکت مردمی و همگانی است.

وی افزود : امروزه ثابت شده است که یکی از ضرورت های اساسی در کاهش روند مهاجرت روستاییان به شهرها، توجه به مسئله حفاظت از منابع آب و خاک است و با این که همه روستاها از نعمت آب، برق، تلفن و... برخوردارند، در عین حال اگر به ضرورت حفظ منابع آب و خاک توجه نشود، توسعه پایدار تحقق نمی یابد.



وی پیش گیری از پدیده مهاجرت به شهرها را منوط به توسعه پایدار روستایی توام با صیانت از منابع آب و خاک عنوان کرد.

استاندار گلستان گفت: موضوع منابع طبیعی چند سالی است که از حالت سنتی وعادی خود خارج شده است واخیرا موضوع جنگل ومنابع طبیعی بعنوان یکی از موضوعات جدی روی موج های رسانه ای دنیا قرار گرفته است.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه اثرات تخریبی زیست محیطی از جمله توسعه صنعت، گرم شدن تدریجی کره زمین و افزایش جمعیت باعث توجه بیشتر دنیا به این موضوع حیاتی شده است.

وی با اشاره به آموزه‌های دینی، آیات و روایات دین مبین اسلام در مورد حفظ محیط زیست و منابع طبیعی گفت: حفظ وصیانت از منابع طبیعی هم در ارزشهای اصیل اسلامی و هم در فرهنگ غنی ما ایرانیان همواره مورد توجه بوده است و برحفظ ونگهداری درخت و در ختکاری سفارش بسیار شده است.

استاندار درادامه افزود: مراسم غرس نهال ودرختکاری مراسم نمادینی است که سنتی حسنه است وهدف آن فرهنگ سازی است وبراساس فرمایشات مقام معظم رهبری فرهنگ منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود و در این ایام این مهم باید به جد پیگیری شود.