نظارت جدی بر نحوه ساخت مسکن در سال 90 از تاکیدات دولت است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر دوشنبه در جلسه شورای مسکن استان زنجان افزود: در دو سال گذشته جایگاه مسکن استان با تعامل و باور جدی همه دستگاهها در شورای مسکن بسیار خوب بوده که استان در ساخت و ساز مسکن رتبه های اول و دوم را در کشور به خود اختصاص داده است

وی اظهار داشت: باید در راستای مسکن دار کردن مردم با کل توان پای کار بیایم و کل توان را برای بحث ساخت و ساز مسکن در دستور کار داشته باشیم و هدف ما رتبه بندی نیست بلکه اهدافی است که باید به آن توجه شود.

رئوفی نژاد همچنین مسکن دار کردن مردم را از اولویت دولت در سال آینده عنوان کرد و گفت: استان زنجان اولین برگزارکننده جشن مسکن در سال 90 در کشور خواهد بود لذا از دهه فجر سال 89 تا دهه فجر سال 90 شمارش معکوس شروع می شود و باید دستگاهها نسبت به اجرای پروژه ها با زمان بندی مشخص (تابلو روزشمار) که مهم ترین موضوع است راهکارهای مناسب را در نظر داشته باشیم

استاندار زنجان تاکید کرد: مسکن همانطور که برای آرامش و مامن برای مردم است در این راستا باید نسبت به هزینه ای که صرف می شود نسبت به کیفیت مصالح توجه جدی داشته باشیم لذا این کار تنها با در چارچوب قرار گرفتن نظارت بر ساخت و ساز امکان پذیر است.

وی همچنین یادآور شد: عدم زمانبندی مناسب نسبت به اجرای پروژه ها کیفیت ساخت و ساز را پایین می آورد.

رئوفی نژاد در ادامه گفت: استان زنجان 750 هکتار بافت فرسوده دارد که 511 هکتار در مر کز استان 70 درصد بافت فرسوده را دارد زیرا استان در اجرای این بافت فرسوده رتبه اول را در کشور به خود اختصاص داده است.

استاندار زنجان خاطرنشان کرد: اجرای طرحهای بافت فرسوده و حل مشکل بافت فرسوده از برنامه های سال 90 است که جذب تسهیلات بافت فرسوده باید قابل توجه باشد زیرا در بسیاری از این بافتها مستضعفین زندگی می کنند که باید به اینها اهمیت داده شود.

وی افزود: تنها باز کردن و اجرای مسیرهای بافت فرسوده ملاک نیست بلکه باید نسبت به اجرای بدنه بافت فرسوده توجه جدی را داشته باشیم که اجرای بدنه در 10 الی 15 بافت فرسوده است به طور همزمان با ارائه راهکار در سال آینده انجام گیرد .