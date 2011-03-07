3 سارق مسلح طلا فروشی مشهد به اعدام محکوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود ذوقی ظهر دوشنبه با اعلام این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: این سه نفر جزو باند 10 نفره ای بودند که سال گذشته اقدام به سرقت از طلا فروشی های مشهد کرده بودند.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفت: هنوز حکم اعدام این افراد اجرا نشده و باید به تائید دیوان عالی کشور برسد.

وی افزود: اعضای این باند آبان ماه امسال دستگیر شدند و به 31 فقره اعتراف کرده اند، این عده با پوشش های غیر معمول ویترین های طلا فروشی ها را به رگبار می بستند و طلا های موجود در ویترین ها را به سرقت می بردند.

بر پایه این خبر این سارقان، سرقت از طلا فروشی شهرهای کرمان، بهشهر، گرگان، نیشابور، یزد، و اصفهان را نیز در کارنامه خود ثبت کردند.

