  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۲۸

در نامه‌ای به AFC؛

ساکت از باشگاه الهلال عربستان تقدیر کرد

ساکت از باشگاه الهلال عربستان تقدیر کرد

مدیر عامل باشگاه سپاهان اصفهان در نامه‌ای به بن همان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا از میزبانی باشگاه الهلال عربستان در نخستین دیدار تیم فوتبال این باشگاه در لیگ قهرمانان آسیا 2011 تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از نامه ساکت به بن همام آمده است: "هر چند میزبانی کامل و جامع از جمله دستورات و الزامات AFC در برگزاری رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا محسوب می‌شود اما میزبانی شایسته و مثال زدنی باشگاه الهلال عربستان تقدیر و سپاسگزاری کرد".

در ادامه این نامه آمده است:" باشگاه الهلال عربستان و "عبدالرحمان ابن مسعود" مدیریت این باشگاه به دور از هرگونه تقص و مشکل از کاروان تیم فوتبال سپاهان در بدو ورود به عربستان و شهر ریاض تا ترک این کشور به طور مطلوب و در کمال محبت و مودت میزبانی کردند. این مسئله باعث شد تا این میزبانی مطلوب را به اطلاع مسئولان AFC برسانیم و برای نهادینه کردن این میزبانی‌های شایسته در بین سایر باشگاه‌های حاضر در این رقابت‌ها، باشگاه الهلال را شایسته تقدیر AFC بدانیم".

در پایان این نامه می‌خوانید:" باشگاه سپاهان اصفهان هم مصمم است با آغاز دیدارهای خانگی‌اش در این رقابت‌ها، مانند سال‌های گذشته بهترین میزبانی را از تیم‌های مهمان در ایران و اصفهان داشته باشد".

دیدار تیم‌های فوتبال الاهلال عربستان و سپاهان ایران در هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور که عصر سه‌شنبه هفته گذشته در شهر ریاض برگزار شد، با برتری 2 بر یک تیم سپاهان به پایان رسید.

کد مطلب 1268945

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها