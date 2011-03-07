ساکت از باشگاه الهلال عربستان تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از نامه ساکت به بن همام آمده است: "هر چند میزبانی کامل و جامع از جمله دستورات و الزامات AFC در برگزاری رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا محسوب میشود اما میزبانی شایسته و مثال زدنی باشگاه الهلال عربستان تقدیر و سپاسگزاری کرد".
در ادامه این نامه آمده است:" باشگاه الهلال عربستان و "عبدالرحمان ابن مسعود" مدیریت این باشگاه به دور از هرگونه تقص و مشکل از کاروان تیم فوتبال سپاهان در بدو ورود به عربستان و شهر ریاض تا ترک این کشور به طور مطلوب و در کمال محبت و مودت میزبانی کردند. این مسئله باعث شد تا این میزبانی مطلوب را به اطلاع مسئولان AFC برسانیم و برای نهادینه کردن این میزبانیهای شایسته در بین سایر باشگاههای حاضر در این رقابتها، باشگاه الهلال را شایسته تقدیر AFC بدانیم".
در پایان این نامه میخوانید:" باشگاه سپاهان اصفهان هم مصمم است با آغاز دیدارهای خانگیاش در این رقابتها، مانند سالهای گذشته بهترین میزبانی را از تیمهای مهمان در ایران و اصفهان داشته باشد".
دیدار تیمهای فوتبال الاهلال عربستان و سپاهان ایران در هفته نخست رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور که عصر سهشنبه هفته گذشته در شهر ریاض برگزار شد، با برتری 2 بر یک تیم سپاهان به پایان رسید.
