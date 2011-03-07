به گزارش خبرنگار مهر، نشست مدیر رادیو ایران حمید شیخ محمدی با اهالی رسانه صبح امروز دوشنبه 16 اسفندماه در سالن نشستهای رادیو ایران برگزار شد. در این نشست که که با نیم ساعت تاخیر آغاز شد، در ابتدا شیخ محمدی از تلاش یک ساله خبرنگاران و همراهی آنها با رادیو ایران قدردانی کرد. وی با اشاره به تحول و نوآوری برنامههای رادیو ایران در سال جدید گفت: 90 درصد جدول پخش برنامهها در نوروز 90 تغییر کرده است و به عید اختصاص دارد. قرار است در سال جدید و به خصوص در میان برنامههای نوروزی، برنامههای متنوع و شادی تهیه و پخش شود.
شیخ محمدی ادامه داد: شادی این نیست که برنامهای حالت لهو و لعب داشته باشد بلکه لحن یک مجری در ادای کلمات و متن میتواند برای شنونده شادیآور باشد و به تولید کنندگان برنامههای نوروزی توجه به شاد بودن برنامهها تاکید شده است. یکی از پر شنوندهترین برنامههای رادیو ایران در طول سال برنامههای طنز ماست. برای مثال "جمعه ایرانی" یکی از پر شنوندهترین برنامههای ماست اما رادیو ایران تنها به این برنامه اکتفا نکرده است و پنجشنبهها صبح وغروب و در دو نوبت برنامهای با گرایش طنز تولید شده است.
وی با تاکید بر استقبال شنوندگان از برنامههای طنز خاطر نشان کرد: ما تمام تلاشمان را به کار میگیریم که در روز یک برنامه طنز را داشته باشیم. اگرچه همه برنامههای طنز مثل "جمعه ایرانی" گروه حرفهای ندارد و نمیتواند پر شنونده باشد اما سعی میکنیم با گروههای نیمه حرفهای هم تولید برنامههای طنز را داشته باشیم. ضمن اینکه قرار است اگر تولید برنامه طنز برای هر روز میسر نشد خلاصهای از برنامههای "جمعه ایرانی" را در مدت کوتاه برای شنوندگان پخش کنیم.
شیخ محمدی همچنین افزود: از 28 اسفندماه 89 تا پنجم فروردین ما 90 برنامه جمعه ایرانی در قالب برنامه "بهار ایرانی" هر روز صبح از ساعت 9 تا 11 به مدت دو ساعت پخش میشود و علاوه بر آن، برنامه برای روزهای 12 و 13 فروردین هم تولید شده است.
مدیر رادیو ایران با یادآوری اهداف رادیو ملی اضافه کرد: در یک سال گذشته که تغییر و تحولات در برنامههای رادیو ایران دیده میشود، همه برنامهها با محتوای پاک و خوب و قابل استفاده برای تمام شنوندگان تولید شده است. هر کس به برنامههای رادیو ایران گوش کند میتواند از آنها لذت ببرد و فکر نمیکند وقتش تلف شده است. در رادیو تولید کنندگاه برنامهها با افکت و متن و موسیقی و به قول بعضیها هم با سکوت سر و کار داریم. طبیعی است که برنامه سازی در رادیو در مقایسه با تلویزیون که از تصویر هم میتواند استفاده کند، دشوار است، اما ما در همین اندازه هم توانستیم مخاطبان را حفظ کنیم.
وی با استناد به آمار مرکز تحقیقات صدا و سیما گفت: طبق آماری که مرکز تحقیقات صدا و سیما منتشر کرده است رادیو ایران پرشنوندهترین شبکه رادیویی است. 7/14 درصد از شنوندگان رادیویی به برنامههای رادیو ایران گوش می کنند این در حالی است که آمار قبلی مرکز تحقیقات درباره رادیو ایران 12 درصد بوده است و این رشد چشمگیر نوید خوبی برای سال آینده رادیو ایران است.
شیخ محمدی در ادامه عنوان کرد: تحولات زیادی در حوزه صدا در سالهای اخیر صورت گرفته است اما رادیو همچنان با شدت اهدافش را دنبال میکند و هیچ احساس کمبودی ندارد. رادیو همچنان رقیبی برای همه رسانهها است. از جمله کارهایی که سال گذشته در حوزه رادیو صورت گرفت تغییر فرکانسهای شبکههای رادیویی بود. اعداد این فرکانسها روند شد مثلاً پیش از این شنوندگان رادیو ایران را روی فرکانس 9/93 درصد میگرفتند اما الان رادیو ایران دقیقاً روی فرکانس 90 گرفته میشود. قرار است این اتفاق به زودی در تمام نقاط کشور بیافتد.
وی با اشاره به برنامههای قدیمی رادیو ایران افزود: برنامههایی چون "شب بخیر کوچولو" و فرهنگ مردم که از برنامههای گذشته رادیو ایران بود مجدداً در جدول پخش قرار گفت. چند برنامه جدید تحت عنوان صدای دوستان، بلایای طبیعی و صدای کارمند نیز در جدول برنامههای سال گذشته قرار گرفت. برنامه صدای روستا از مهمترین رادیو ایران است چرا که ما وظیفه ملی داریم تمام کشور را پوشش دهیم.
مدیر رادیو ایران با اشاره به برنامههای متنوع این شبکه گفت: رادیو ایران تنها رادیویی است که در رابطه با کودکان برنامههای خوب و جذاب دارد. برنامههای "شب بخیر کوچولو"، "سلام کوچولو" و "سلام نوجوان" در این سالها توانستند شنوندههای خود را جذب کنند. جالب است بدانید در نظرسنجیها نوجوانها برنامه سلام نوجوان را با وجود اینکه سالها از قدمت آن می گذرد انتخاب کردند.
وی همچنین عنوان کرد: راستگویی و صحیح گویی در برنامهها، پاسداشت زبان فارسی، پاسداشت فرهنگ ناب ملی و متون و منابع قدیمی از ویژگیهای برنامههای رادیو ایران است. همچنین در برنامههای تخصصی رادیو از صاحب نظران و کارشناسان متخصص در حوزهشان دعوت میکنیم تا شأن رسانه ما حفظ شود.
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