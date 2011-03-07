به گزارش مهر، به نقل از امپایر آنلاین آدام شنکمن "راک دوران" را کارگردانی می‌کند. این فیلم اقتباسی موزیکال از سریال تلویزیونی "راک 30" است.



بر اساس گفته‌های شنکمن، نام بالدوین برای بازی در این فیلم از مدت‌ها پیش بر سر زبان‌ها بود که اینک قطعی شده است. الک بالدوین در این فیلم نقش دنیس دوپری موسیقیدان و خواننده قدیمی راک را بر عهده دارد که اکنون صاحب یک باشگاه خصوصی شده است.



تام کروز، مری جی بلایج و راسل برند از دیگر بازیگران نام آشنایی هستند که قرار است در این فیلم ایفاگر نقش‌هایی فرعی باشند. آدام شنکمن فیلم را ماه مه (اردیبهشت آینده) کلید می‌زند.



الک بالدوین سال گذشته همراه با استیو مارتین مجری مراسم هشتاد و دومین دوره جایزه اسکار بود.