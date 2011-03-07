4.5 میلیارد ریال از درآمد موقوفات صرف فعالیت های عمرانی شد

حجت الاسلام سهرابی به مهر گفت: واقفان خیر اندیش که اقدام به وقف اموال خود می کنند برای مصرف عواید اموال وقفی خود نیت های مختلفی در نظر می گیرند که مصرف عواید موقوفات باید به همان نیتی که مد نظر واقف می باشد مصرف شود.



وی خاطر نشان کرد: جهت صدور مفاصا برای موقوفات ملاک وقف نامه خواهد بود و حسابرسان اسناد هزینه را طبق مفاد وقفنامه می سنجند که اگر هزینه کرد ها طبق مفاد وقفنامه باشد مفاصا صادر خواهد شدو اگر دارای اشکال و نواقص باشد ارجاع داده می شود تا مورد اصلاح واگر هزینه کردها خارج از مفاد وقفنامه باشد اسناد مهر مردود خواهند خورد و متصدی امر مورد مواخذه قرار خواهد گرفت.



مدیر کل اوقاف وامور خیریه مازندران افزود: یکی از نیات واقفین که مفاد وقفنامه موید آن است امورات عمرانی از قبیل تعمیر و مرمت وبهسازی، احداث و توسعه و تکمیل بقاع و اماکن متبرکه، تعمیر واحداث پل، کتابخانه، خانه بهداشت، مدرسه است که واقف اموال در این گونه موارد وقف کرده است.



وی در ادامه با اشاره به موقوفه خواری گفت: متأسفانه برخی افراد حق موقوفه را می خورند و هیچ باکی از آن ندارند باید همه بیدار و هوشیار باشیم و همه در جهت سنت حسنه وقف همکاری کنند.