پیام تسلیت محسن رضایی در پی ارتحال آیت الله سید حسن فقیه امامی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی ارتحال آیت الله حاج سید حسن فقیه امامی از علمای برجسته اصفهان، محس رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیام تسلیتی را به شرح زیر صادر کرد.

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

عالم جلیل القدر آیت الله آقای حاج سید حسن فقیه امامی، پس از عمری تلاش در راه نشرِ معارفِ مکتبِ نورانیِ اسلام به لقاء الله پیوست.

آن فقیه وارسته، در خدمت به خلق زبانزد خاص و عام بود و در علم و عمل، اسوه ای برجسته به شمار می آمد .



فقدان این عالم گرانمایه را به محضر حضرت ولی عصر (عج)، مقام معظم رهبری، حوزه های علمیه و مردم شریف اصفهان به ویژه ارادتمندان و نیز به بیت مکرم ایشان تسلیت عرض نموده و علو درجات آن فقید سعید را از درگاه حضرت حق مسئلت می نمایم.

محسن رضایی

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

