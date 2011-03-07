فارس کانون اصلی ایران برای ساختن الگوی مناسب/ چهار ظرفیت مهم استان

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، دکتر محمود احمدی نژاد ظهر دوشنبه در جشنواره صنعت و معدن در شیراز گفت: در برخی از جوامع جهانی به کسانی که مدعی تمدن و پیشرفت در دنیا هستند اعلام کردیم که تمانی دارایی خود را در یک کفه ترازو قرار دهید و ما نیز سعدی و حافظ را در کفه دیگر قرار می دهیم تا ببنیم کدام یک سنگین تر است چراکه ما باور داریم که اگر همه دستاوردها را در یک طرف قرار دهند معادل سعدی و حافظ ما نمی شوند.

وی با اشاره به اینکه فارس لنگرگاهی برای ایران است، افزود: در حالیکه جهان نیازمند اندیشه های الهی و انسانی مبتنی بر عدالت و کرامت انسانی است ایران خزانه ای است که همه دارائیها و انرژیهای لازم را دارد.

رئیس جمهور اسلامی ایران خاطرنشان کرد: فارس پایگاه مهم، ذخیره بزرگ و موتورحرکت فرهنگی ایران باید الگو و نمونه ای برای همگان شود.

احمدی نژاد تصریح کرد: طبیعت بکر، نیروی انسانی با اراده و توانمند فارس در کل ایران می تواند الگو باشد و باید چنین اتفاقی نیز روی دهد.

فارس باید نیازهای غذایی و کشاورزی مطنقه خلیج فارس را تامین کند

وی در ادامه سخنان خود به تشریح ویژگیها و ظرفیتهای استان فارس در چهار بخش کشاورزی، صنعتی، گردشگری و خدمات پرداخت و گفت: فارس یکی از بیشترین ظرفیتهای کشاورزی کشور است و کشاورزی یکی از ارکان پیشرفت و توسعه استان به شمار می آید.

رئیس جمهور اسلامی ایران با تاکید بر اینکه در این راستا باید در بخش تامین آب و شبکه های آبیاری، شیوه های کاشتن، داشت و برداشت سرمایه گذاری شود، افزود: بخش کشاورزی استان همچنان توان اشتغال آفرینی بسیاری دارد که باید تا حد ممکن توسعه یابد.

دکتر احمدی نژاد خاطرنشان کرد: عمده محصولات استان مصرف داخل است که در این راه باید به نقطه ای برسیم که فارس نیازهای غذایی و کشاورزی منطقه خلیج فارس را تامین کند.

وی با اعلام اینکه با این هدف بودجه خوبی در نظر گرفته شده، افزود: باید طی برنامه مشخصی تا سه سال آینده فارس پایگاه اصلی مواد غذایی و کشاورزی منطقه خلیج فارس شود.

ظرفیتهای صنعتی فارس

رئیس جمهور اسلامی ایران با اشاره به ظرفیت مهم استان در بخش صنعت نیز بیان کرد: ظرفیت دیگر و مهم استان صنعت است. معادن و دانشگاه ها، نیروی انسانی و زمین مناسب در استان وجود دارد ضمن اینکه انرژی نیز موجود است که از پتانسیلهای اصلی توسعه صنعتی به حساب می آید.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه کار خوبی در استان آغاز شده، افزود: البته نه اینکه صنعت در فارس وجود نداشته ولی از اینکه امروز صنعت در فارس دارای وزن شده چنین چیزی وجود نداشت.

وی با اشاره به اینکه فارس باید یکی از قطبهای اصلی کشور تبدیل شود، افزود: اگر در این راه به حمایت و پشتیبانی منابع احتیاج است دولت چنین آمادگی را دارد و صندوق توسعه ملی در سال آینده 30 هزار میلیارد تومان در این راستا کمک خواهد کرد.

احمدی نژاد عنوان کرد: باید در بحث صنعت به چند ویژگی نیز توجه داشت اول اینکه صنعت پشتیبان کشاورزی باشد و باید گفت فارس استعداد گسترش صنایع پایه و مادر را دارد ولی باید توجه کرد که توسعه صنایع فقط در همین بخش محدود نشود و به فکر صنایع بالادستی نیز باشیم و به ایجاد صنایع پائین دستی نیز توجه لازم صورت گیرد.

وی با بیان اینکه در این راستا ظرفیت فولاد استان به چهار میلیون تن می رسد، افزود: ولی باید صنایع پائین دستی فولاد نیز گسترش یابد و در این راستا دولت کمکهایی را انجام می دهد.

منابع صندوق توسعه ملی سهمیه بندی نشده است

رئیس جمهور اسلامی ایران با اعلام اینکه منابع صندوق توسعه ملی سهمیه بندی نشده است، افزود: انتظار داریم که فارس بخش زیادی از منابع را به خود اختصاص دهد.

احمدی نژاد با اشاره به ظرفیت سوم استان در بخش گردشگری نیز بیان کرد: در این بخش باید گفت کسانی که وارد ایران می شوند ولی فارس را نبینند ضرر زیادی کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: در بخش گردشگری فقط مباحث اقتصادی صرف مورد توجه نیست بلکه کار فرهنگی نیز مد نظر است و یکی از مهمترین دستاوردهای گردشگری اثر فرهنگی آن محسوب می شود ضمن اینکه گردشگری تاثیرات اقتصادی نیز دارد.

فارس کانون نشستهای بین الملی شود

دکتر احمدی نژاد به ظرفیت چهارم استان در بخش خدمات نیز اشاره کرد و افزود: با تمامی پتانسیلهایی که در فارس وجد دارد نباید امروز جوانان منطقه خلیح فارس شش هزار کیلومتر را برای تحصیل طی کنند در حالیکه همه چیز در فارس موجود است.

وی اظهار داشت: توقع داریم که فارس به مرکز و کانون نشستهای بین المللی تبدیل شود و انتظار از فارس این است که نیازهای منطقه خلیج فارس را تامین کند.

رئیس جمهور اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: دنیای امروز را می بینیم که یک بیداری عظیم انسانی در حال وقوع است و این حرکتهای در گوشه و کنار دنیا نشان از این امر است.

وی تصریح کرد: آرمانهای عدالت وتوحید به یک مطالبه تبدیل شده است.