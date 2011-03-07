به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه‌ای نمایش "عجائب‌المخلوقات" به کارگردانی رضا ثروتی صبح امروز دوشنبه 16 اسفند در خانه هنرمندان برگزار شد. در این مراسم علاوه بر کارگردان، مجید بهرامی، پانته‌آ پناهی‌ها و رامین سیار دشتی بازیگران و هادی ثابت آهنگساز نمایش حضور داشتند.

در ابتدای نشست ثروتی درباره ایده شکل گیری این نمایش گفت: خرداد سال قبل من در حال تحقیق بر روی کتابی به نام "عجائب المخلوقات و غرائب ‌الموجودات" نوشته محمود ابن همدانی بودم. این کتاب بسیار قدیمی است و به مسائل انسانی و خرافه‌های ایرانی اشاره می‌کند. من دو ماه روی این مجموعه کار کردم و تصمیم گرفتم در نهایت به سراغ نمایشنامه‌ای از این کتاب برای حضور در جشنواره تئاتر فجر بروم.

وی ادامه داد: اما بعد از گذشت سه هفته از تمرین‌ها تصمیم گرفتم متن نمایشنامه را کنار بگذارم چون زمانی که قرار است در نمایشی به مسائل انسانی از طریق دیالوگ اشاره شود کار بیشتر به سوی شعار گویی پیش می رود بنابراین تمرین‌ها را متوقف کردم و ترجیح دادم با توجه به طرحی که در ذهن دارم تمرین ها را ازابتدا آغاز کنم. در این نمایش تصاویر مانند شعر به ذهن من سرازیر شد. می‌توانم بگویم که ناخودآگاهم در این نمایش بیشتر از خودآگاهم درگیر کار شده‌است.

ثروتی خاطرنشان کرد: در این نمایش از ابتدا قرار بود یک توده گوشتی از آدم‌ها دیده ‌شوند و یک تجربه گروهی شکل بکیرد. در همه حوزه‌های این نمایش تلاش کردیم که به سمت خلق شخصیت نرویم. بعد از گذشت مدتی از تمرین‌های گروه به این نتیجه رسیدم که بازیگران با سکوت، میم و حرکات بدنی راحت‌تر می‌توانند حرفشان را بزنند.

وی افزود: تفکر من در این نمایش این بود که تماشاگر درگیر مفاهیم شده و در یک فضای چند معنایی قرار گیرد. امیدوارم هر مخاطب بتواند مفاهیمی را در نمایش جستجو کند. دغدغه اصلی که در ذهن من وجود دارد این است که چگونه می‌توانم از رشته‌های مختلف هنری در کنار هم استفاده کنم و تجربه تئاتر دیدن را برای مخاطب تبدیل به یک تجربه متفاوت کنم اما در عین حال بکر بودن تئاتر را نیز بتوانم حفظ کنم. از جمله کارهایی که در این نمایش انجام دادیم آشنایی زدایی در حرکات فیزیکی بازیگران، نبود قصه و دیالوگ و شکست زاویه دید بوده است.

ثروتی درباره دلیل انتخاب تماشاخانه ایرانشهر گفت: دلیل اصلی انتخاب این تماشاخانه به دلیل مقیاس سالنی بود که باید در اختیار می‌گرفتیم. تنها سالن اصلی تئاتر شهر و تالار وحدت از لحاظ اندازه مناسب بودند اما به دلیل وسعت زیاد مواجهه با تماشاگر در این سالن‌ها اتفاق نمی‌افتاد. دلیل دیگر به خاطر فضایی است که مجموعه ایرانشهر برای دیدن تئاتر فراهم کرده‌است. اما من تصور می‌کنم مدیریت این مجموعه باید فضای مناسبتری برای جذب هنرمندان تئاتر علاوه بر تماشاگران عادی نیز پدید آورد تا به نمایش‌های روی صحنه خسارت وارد نشود.

وی ادامه داد: تنها چیزی که الان اهمیت دارد این است که با تبلیغات مناسب بتوانیم هنرمندان تئاتری و حرفه‌ای را نیز به این مجموعه بکشانیم. چون این فصل بدترین فصل سال برای تئاتر دیدن است.

ثروتی گفت: ابتدا قرار بود این نمایش در سالن استاد سمندریان روی صحنه برود. قرار شد ما قبل از نمایش "درس" آقای مهرجویی نمایش خود را اجرا کنیم. اما به دلیل اینکه مجبور بودیم بسیار زودتر از معمول نمایش را روی صحنه ببریم و متاسفانه در ساعت‌های چهار و پنج تماشاگران زیادی به دیدن تئاترها نمی‌روند بالاجبار به سالن شماره یک تماشاخانه نقل مکان کردیم.

وی درباره تبلیغات نمایش و نوع قرارداد گروه گفت: مجموعه ایرانشهر به ما این امکان را داده است تا 10 بنر را به صورت رایگان در سطح شهر پخش کنیم. در مرکز هنرهای نمایشی صحبت‌هایی مبنی بر اینکه به نمایش‌های برگزیده جشنواره تئاتر فجر کمک مالی شود، شده است. اما تا به حال نه جواب منفی از طرف مرکز دریافت کردیم نه جواب مثبت. امیدوارم این حمایت‌ها هرچه زودتر انجام شود.

در ادامه مجید بهرامی بازیگر نمایش درباره تجربه همکاری با ثروتی گفت: از آخرین نمایشی که من در ایران انجام دادم حدود پنج سال می گذرد. ابتدا نیز با نگرانی حضور در این نمایش را پذیرفتم اما بعد ازآغاز تمرین‌ها و آشنایی با رضا ثروتی تصور می کنم اگر در این نمایش بازی نمی کردم بعدها باعث تاسفم می‌شد.

پانته آ پناهی‌ها در ادامه این جلسه خاطرنشان کرد: حضور در این نمایش برای من بسیار جالب بود. در این گروه عده‌ای دور هم جمع شده اند و تلاش می‌کنند فکر و ایده‌ای که در ذهنشان است را به نمایش بگذارند. نکته جالب در این کار حضور بازیگرانی با توانایی‌های متفاوت در کنار یکدیگر بود که باید تلاش‌ می‌کردند همگی در یک سطح دیده شوند. امیدوارم که مرکز هنرهای نمایشی به این نمایش توجه کند.

هادی ثابت نوازنده و یکی از آهنگ‌سازان نمایش گفت: من به تنهایی آهنگساز نمایش نیستم بلکه این یک کار گروهی بوده است. موسیقی این نمایش به دو بخش افکت و بخش موسیقایی که قرار بود ریتم صحنه را به وجود آورد، تقسیم می‌شد. در بخش موسیقایی این نمایش بخش‌هایی به شکل سولو و بخش‌هایی به صورت گروهی نواخته می‌شوند.

ثروتی در ادامه صحبت‌های ثابت گفت: کارکرد موسیقی در این نمایش مانند دیالوگ‌هایی است که در صحنه وجود ندارد. موسیقی در "عجائب‌المخلوقات" از نقش صرف خود خارج شده و جایگزین دیالوگ شده است.

رامین سیار دشتی بازیگر نمایش در ادامه عنوان کرد: در این مجموعه باید یک توده به شکل همسان دیده‌ می‌شدند. من در گذشته تجربه این جنس کار را داشته‌ام. در این نمایش بازیگر بزرگ و کوچک و نقش بزرگ و کوچک وجود ندارد. در کارهایی از این دست نقش عوامل فنی بسیار مهم است که متاسفانه کمتر دیده می‌شوند.

ثروتی در پایان نشست خاطرنشان کرد: شانس من در این کار این بود که توانستم افراد مناسب و حرفه‌ای در یک گروه دور هم جمع کنم. آدم هایی که صادقانه و بدون چشم‌داشت در گروه حضور پیدا کردند. از همه کسانی که همراه ما در این نمایش بودند تشکر می‌کنم.