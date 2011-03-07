نوجوانان در بخش "اپه" مدال نقره گرفتند/ عنوان پنجمی برای دختران "فلوریست"

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های شمشیربازی قهرمانی نوجوانان آسیا در تایلند تیم پسران ایران در اسلحه اپه با راهیابی به فینال این پیکارها در یک دیدار حساس و نزدیک با نتیجه 45 بر 44 نتیجه را به تیم ژاپن واگذار و به مدال نقره مسابقات بسنده کرد.

در مجموع رنکینگ اولیه این دوره از مسابقات، شمشیربازان نوجوان پسر ایران با قرار گرفتن در رده نخست دور مقدماتی جدول حذفی با قرعه استراحت روبه‌رو شدند. این تیم در دور دوم از سد تیم هند گذشت و با شکست قزاقستان راهی فینال مسابقات شد.

همچنین در ادامه این رقابت‌ها، تیم دختران کشورمان در اسلحه فلوره به مرحله حذفی رسید اما در مراحل پایانی مسابقات با قبول شکست برابر تیم صاحب نام چین تایپه از راهیابی به مرحله رده بندی بازماند تا درنهایت به عنوان پنجمی آسیا دست یابد.

شمشیربازان نوجوان ایران تاکنون در رقابت‌های قهرمانی آسیا در تایلند صاحب نشان نقره توسط تیم اپه پسران و مدال برنز توسط نجمه سازنچیان شده است.

مسابقات شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا از 14 اسفندماه آغاز و تا 22 همین ماه در تایلند پیگیری می شود. تیم جوانان ایران امشب برای شرکت در این رقابتها راهی این کشور خواهد شد.