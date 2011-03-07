64 پروژه منابع طبیعی در ایلام به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، عبدالرضا بازدار صبح دوشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امسال در نهالستانهای این استان دو میلیون و 500 هزار اصله نهال تولید شده است که همه این نهالها به صورت رایگان بین مردم توزیع و کشت می شوند.

وی اضافه کرد: در این هفته 64 پروژه عمرانی مرتبط با منابع طبیعی در استان ایلام بهره برداری می رسد.

بازدار گفت: استان ایلام با گستره حدود 20 هزار کیلومتر مربع یک میلیون و 700 هزار هکتار مرتع و جنگل وجود دارد.

15تا 22 اسفند ماه هر سال به نام هفته منابع طبیعی نامگذاری شده است.

گفتنی است به مناسبت هفته منابع طبیعی نمایشگاه عکس با عنوان "طبیعت و زندگی" روز دوشنبه در آیینی با حضور جمعی از هنرمندان در نگارخانه مجتمع فرهنگی، هنری ارشاد اسلامی ایلام گشایش یافت.

