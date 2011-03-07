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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۱۲

64 پروژه منابع طبیعی در ایلام به بهره برداری می رسد

64 پروژه منابع طبیعی در ایلام به بهره برداری می رسد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام گفت: به مناسبت هفته منابع طبیعی 64 پروژه منابع طبیعی در ایلام به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، عبدالرضا بازدار صبح دوشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امسال در نهالستانهای این استان دو میلیون و 500 هزار اصله نهال تولید شده است که همه این نهالها به صورت رایگان بین مردم توزیع و کشت می شوند.

وی اضافه کرد: در این هفته 64 پروژه عمرانی مرتبط با منابع طبیعی در استان ایلام بهره برداری می رسد.

بازدار گفت: استان ایلام با گستره حدود 20 هزار کیلومتر مربع یک میلیون و 700 هزار هکتار مرتع و جنگل وجود دارد.

15تا 22 اسفند ماه هر سال به نام هفته منابع طبیعی نامگذاری شده است.

گفتنی است به مناسبت هفته منابع طبیعی نمایشگاه عکس با عنوان "طبیعت و زندگی" روز دوشنبه در آیینی با حضور جمعی از هنرمندان در نگارخانه مجتمع فرهنگی، هنری ارشاد اسلامی ایلام گشایش یافت.
 

کد مطلب 1268953

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