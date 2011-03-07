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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۱۵

قطب پتروشیمی و بندری ایران آماده استقبال از میهمانان نوروزی است

قطب پتروشیمی و بندری ایران آماده استقبال از میهمانان نوروزی است

اهواز - خبرگزاری مهر: بخشدار بندرامام خمینی (ره) گفت : بندرامام خمینی(ره) به عنوان قطب پتروشیمی و بندری ایران آمادگی کامل برای استقبال از میهمانان نوروزی را دارد.

جمشید حمایتی در گفتگو با خبرنگار مهر در ماهشهر در خصوص اسقبال از میهمانان نوروزی در بندرامام خمینی اظهار داشت: شهر بندر امام(ره) با توجه به پتانسیلهای موجود بندری و زیر ساخت با لقوه، وجود اسکله هایی با آبخور مناسب به منظور پهلودهی کشتی های اقیانوس پیما و تجهیزات بندری می تواند جذابیت خاصی برای باز دید کنندگان داشته باشد.

وی افزود: در کنارآن وجود پارک ساحلی و قایق سواری به همت شهرداری بندر امام (ره) و اداره کل بنادر و دریانوردی برای استفاده عموم مهمانان نوروزی آماده و برنامه ریزی شده که محیطی جذاب را برای بازدیدکنندگان فراهم می آورد.

حمایتی ادامه داد: در این خصوص جلساتی برگزار شد و ادارات مختلف استان برای پذیرایی مناسب از میهمانان نوروزی اهتمام کامل و آماده گی لازم را دارند.

وی بازدید از اسکله ها و سایت بندری و استقبال از میهمانان نوروزی، مهیا کردن پارکها، آماده کردن مکانهای گردشگری تفریحی، هتلها، مکانهای دیدنی و درمانی را از جمله فعالیت انجام شده برای اسقبال از شهروندان و میهمانان سراسر کشور بر شمرد.

بخشدار بندرامام خمینی(ره) گفت: ستاد اسکان نوروزی در آموزش و پرورش تعداد 25 واحد آموزشگاه را برای اسکان میهمانان نوروزی به لحاظ امکانات رفاهی و بهداشتی برای پذیرایی پیش بینی و آماده کرده است.

حمایتی ضمن اعلام آمادگی کامل شهر بندر امام خمینی برای استقبال از میهمانان نوروزی افزود: امیدوارم با همکاری مردم میهمان دوست بندرامام(ره) بتوانیم میزبان شایسته همچون سالیان باشیم.

کد مطلب 1268954

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