قطب پتروشیمی و بندری ایران آماده استقبال از میهمانان نوروزی است

جمشید حمایتی در گفتگو با خبرنگار مهر در ماهشهر در خصوص اسقبال از میهمانان نوروزی در بندرامام خمینی اظهار داشت: شهر بندر امام(ره) با توجه به پتانسیلهای موجود بندری و زیر ساخت با لقوه، وجود اسکله هایی با آبخور مناسب به منظور پهلودهی کشتی های اقیانوس پیما و تجهیزات بندری می تواند جذابیت خاصی برای باز دید کنندگان داشته باشد.

وی افزود: در کنارآن وجود پارک ساحلی و قایق سواری به همت شهرداری بندر امام (ره) و اداره کل بنادر و دریانوردی برای استفاده عموم مهمانان نوروزی آماده و برنامه ریزی شده که محیطی جذاب را برای بازدیدکنندگان فراهم می آورد.

حمایتی ادامه داد: در این خصوص جلساتی برگزار شد و ادارات مختلف استان برای پذیرایی مناسب از میهمانان نوروزی اهتمام کامل و آماده گی لازم را دارند.

وی بازدید از اسکله ها و سایت بندری و استقبال از میهمانان نوروزی، مهیا کردن پارکها، آماده کردن مکانهای گردشگری تفریحی، هتلها، مکانهای دیدنی و درمانی را از جمله فعالیت انجام شده برای اسقبال از شهروندان و میهمانان سراسر کشور بر شمرد.

بخشدار بندرامام خمینی(ره) گفت: ستاد اسکان نوروزی در آموزش و پرورش تعداد 25 واحد آموزشگاه را برای اسکان میهمانان نوروزی به لحاظ امکانات رفاهی و بهداشتی برای پذیرایی پیش بینی و آماده کرده است.

حمایتی ضمن اعلام آمادگی کامل شهر بندر امام خمینی برای استقبال از میهمانان نوروزی افزود: امیدوارم با همکاری مردم میهمان دوست بندرامام(ره) بتوانیم میزبان شایسته همچون سالیان باشیم.