به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بانوان کشورمان که روز یکشنبه وارد شهر امان پایتخت اردن شدند، عصر امروز در زمین اصلی محل برگزاری مسابقات تمرینات خود را برای دیدار با فلسطین پیگیری می کنند. تمرینات تیم فوتبال بانوان زیر نظر مریم ایراندوست و لیلا یوسفی زاده پیگیری می شود.

بازیکنان تیم فوتبال بانوان کشورمان در مسابقات انتخابی المپیک به این شرح است:

ندا عبداله زاده، مینا هاشمی، زهرا قنبری، کویستان خسروی، هاجر شاهمرادی، غزال خلجی، ربابه رضالو، وحیده ایثاری، سارا قمی، سلما رضوی ، نیلوفر اردلانی، مهناز دولت پور، مریم رحیمی، زهرا حاتم نژاد، سیده آذر موسوی، زمرد سلیمانی، پرستو کهن، فرشته کریمی، افسانه اقبال و فاطمه ارژنگی .

تیم فوتبال بانوان کشورمان درمرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی المپیک لندن که به میزبانی اردن برگزارخواهد شد با تیم‌های اردن، بحرین و فلسطین همگروه است و در نخستین دیدار روز 17 اسفند به مصاف تیم فلسطین خواهد رفت. از این گروه دو تیم به مرحله دوم مسابقات مقدماتی المپیک لندن صعود می کند.