روند نظارت بر ساخت و سازها در آذربایجان غربی اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حسن زهی سعادت پیش از ظهر دوشنبه در جلسه هیئت چهار نفره ساختمان آذربایجان غربی تخلفات ساختمانی را از معضلات اساسی نظام مدیریت شهری در استان دانست و افزود: با مطالعه و آسیب شناسی عوامل موثر در تخلفات ساختمانی و نقش سازمان نظام مهندسی در این مسیر، بسته های نظارتی و اصلاحی برای جلوگیری از این امور در دست بررسی و اجرا داریم.

وی راه اندازی سامانه اتوماسیون ثبت و ارجاع پرونده به ناظران، اجرای طرح صدور شناسانامه فنی و ملکی ساختمان، افزایش دوره های نظارتی، عدم صدور مجوز پایان کار در ساخت و سازهای غیر مجاز و ساماندهی دفاتر فنی و مهندسی ساختمان در شهرها را از جمله این اقدامات عنوان کرد.

مقابله با معضل تخلفات ساختمانی نیازمند آسیب شناسی ساختاری و فرهنگی است

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی همچنین در این جلسه با بیان اینکه تخلفات ساختمانی یک موضوع چند وجهی بوده و عوامل مختلفی در آن دخالت دارند، افزود: جامعه مهندسی مسئولیت ارتقا نظام فنی و ساخت و ساز را برعهده داشته و باید با آسیب شناسی ساختاری و شناخت صحیح عوامل زمینه ساز تخلف در مراحل طراحی و ساخت، نسبت به اصلاح شیوه ها و مقابله با این ناهنجاری مدیریت شهری اقدام کنند.

جواد محمودی با بیان اینکه متاسفانه با وجود تدوین آیین نامه و قوانین ناظر بر نحوه ساخت و ساز در بررسی وضعیت بناهای احداثی شاهد برخی تخلفات مالکان و مهندسان ناظر هستیم، اظهار داشت: باید با تحلیل درست از عوامل تاثیر گذار از گسترش تخلفات جلوگیری کرد.

وی ضمن تاکید بر برخورد جدی با متخلفان و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز، خاطر نشان کرد: هماهنگی بین بخشی دستگاههای متولی ساخت و ساز و مراجع نظارتی و قضایی برای مقابله با متخلفان و افراد سود جو ضروری است.

الزام نماسازی ساختمانها در معابر بالای 14 متر ارومیه

درادامه این جلسه با تصویب هیئت چهار نفره ساختمان آذربایجان غربی نماسازی ساختمان در معابر بیش از 14 مترشهر ارومیه و همچنین نماسازی در ساختمانهای چهار طبقه به بالا و در مناطق مرکزی شهر و بافت فرسوده نیز با توجه به اهمیت منظر شهری، نماسازی برای تمامی ساختمان ها الزامی شد.

همچنین در این جلسه مقرر شد شرایط اجرای این مصوبه در سایر شهرهای آذربایجان غربی نیز مورد بررسی قرار گیرد.