میزان فرسایش خاک در گلستان 4 برابر کشور است

رمضانعلی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: فرسایش خاک و بروز سیل خسارتهای زیادی در استان بر جای می گذارد و تاکنون موجب از بین رفتن سطح سبز و جنگل شده است.

وی اظهار داشت: همچنین فرسایش خاک و انباشت رسوب به تاسیسات آبی و آب بندانهای استان و رودخانه ها که هزینه های زیادی برای آن شده است، خسارت وارد می کند.

وی خاطرنشان کرد: با بررسی روان آبها و بروز سیل متوجه خواهیم شد که این پدیده ها چقدر به منابع مختلف در استان خسارت زده اند.

به گفته جعفری، در طی سالیان متمادی برخی از اراضی جنگلی تخریب و اراضی کشاورزی تبدیل شدند که میزان بهره برداری از آنها کم و اولیه است.

رئیس سازمان جهاد کشاوورزی گلستان بیان داشت: حفظف احیاء و توسعه جنگل از اولویتهای اساسی این سازمان است و تاکنون در این راستا اقدامات زیادی انجام داده است.

جعفری بیان داشت: هر گونه وارد شدن لطمات به این بخش، خسارتهای جبران ناپذیری به بار می آورد و باید منابع ملی صیانت شود.

وی عنوان کرد: در بعد از انقلاب بیش از 53 هزار هکتار جنگل و توسعه جنگل کاری در استان اجرا شد و استان از نظر جنگل های دست کاشت در کشور رتبه اول را داراست.

وی حضور دام در جنگل را از جمله عوامل تخریب عرصه ها برشمرد و بر لزوم ساماندهی واحدهای دامی و خروج از جنگل تاکید کرد.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: 90 هزار دامداری در استان وجود دارد که تنها 450 واحد صنعتی و بقیه سنتی است.