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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۲۹

با مصوبه دولت؛

شرکت حمل و نقل بین المللی در مازندران احداث می شود

شرکت حمل و نقل بین المللی در مازندران احداث می شود

ساری - خبرگزاری مهر: معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی مازندران گفت: با مصوبه سفر دولت به استان، یک شرکت حمل و نقل بین المللی در مازندران احداث و تجهیز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی گلچوب پیش از ظهر دوشنبه در ششمین جلسه کمیته پایش مازندران، حمل و نقل را از عناصر حیاتی برای توسعه اقتصادی کشور دانست و به جهت این که بخش قابل توجهی از قیمت کالاها را تشکیل می دهد نقش آن را بسیار حائز اهمیت ارزیابی کرد.

وی افزود: امروزه ناوگان قوی تجاری در بازرگانی جهانی اثری مثبت و تعیین کننده دارد و می تواند در صادرات و واردات نقشی موثر ایفا کند.

گلچوب گفت: متاسفانه عدم وجود شرکت حمل و نقل بین المللی قدرتمند در مازندران خسارات زیادی را به تجار و بازرگانان و اقتصاد استان وارد کرده است.

وی، ایجاد، توسعه و تجهیز یک شرکت حمل و نقل بین المللی را از مصوبات سفر استان دولت به مازندران دانست و ابراز امیدواری کرد: با همکاری سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور و صدور مجوز این امر شاهد تحول در صنعت حمل و نقل بین المللی زمینی استان مازندران باشیم.

معاون تجارت خارجی بازرگانی مازندران گفت: استفاده از تریلرهای کانتینری برگشتی خارجی جهت صدور کالاهای صادراتی  در جلسه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط در سطح استان شرایط استفاده از این ناوگان برای صادرکنندگان مازندرانی تسهیل شود.

کد مطلب 1268958

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