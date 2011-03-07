شرکت حمل و نقل بین المللی در مازندران احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی گلچوب پیش از ظهر دوشنبه در ششمین جلسه کمیته پایش مازندران، حمل و نقل را از عناصر حیاتی برای توسعه اقتصادی کشور دانست و به جهت این که بخش قابل توجهی از قیمت کالاها را تشکیل می دهد نقش آن را بسیار حائز اهمیت ارزیابی کرد.

وی افزود: امروزه ناوگان قوی تجاری در بازرگانی جهانی اثری مثبت و تعیین کننده دارد و می تواند در صادرات و واردات نقشی موثر ایفا کند.

گلچوب گفت: متاسفانه عدم وجود شرکت حمل و نقل بین المللی قدرتمند در مازندران خسارات زیادی را به تجار و بازرگانان و اقتصاد استان وارد کرده است.

وی، ایجاد، توسعه و تجهیز یک شرکت حمل و نقل بین المللی را از مصوبات سفر استان دولت به مازندران دانست و ابراز امیدواری کرد: با همکاری سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور و صدور مجوز این امر شاهد تحول در صنعت حمل و نقل بین المللی زمینی استان مازندران باشیم.

معاون تجارت خارجی بازرگانی مازندران گفت: استفاده از تریلرهای کانتینری برگشتی خارجی جهت صدور کالاهای صادراتی در جلسه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط در سطح استان شرایط استفاده از این ناوگان برای صادرکنندگان مازندرانی تسهیل شود.