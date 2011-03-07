380 واحد صنفی متخلف در مشهد پلمپ شد

جعفر معماریان طهرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به اینکه در طی همین مدت حدود هزار مورد اخطار، به واحدهای متخلف داده شده است، افزود: تعداد پلمپ‌ها نسبت به دی ماه رشد جزئی داشته است که با توجه به افزایش بازرسی در پایان سال، شاهد کاهش تعداد پلمپ‌ها خواهیم بود.

وی افزود: اگر چه با طرح هدفمند کردن یارنه ها بازار در وضعیت مناسبی قرا دارد اما افزایش نرخ حامل‌های انرژی، تعدادی از واحدهای صنفی را دچار مشکل کرده است.

رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی مشهد اضافه کرد: امیدواریم دولت با استفاده از بسته‌های حمایتی بتواند یاریگر اصناف در اجرای این طرح باشد.

وی گفت: امیدواریم با توجه به اقدامات صورت گرفته توسط سازمان بازرگانی و مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی، شاهد هیچگونه افزایش قیمتی برای کالاهای توزیعی در ایام نوروز نباشیم.