فعال ترین مرز ترانزیتی کشور دارای یک جاده جدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین هاشمی تختی ظهر دوشنبه در بازدید از روند اجرایی احداث تونل علوی گفت: بندرعباس با وجود امکانات مناسب تخلیه و بارگیری در اسکله عظیم شهید رجایی به عنوان فعال ترین مرز ترانزیتی کشور شناخته می شود که در نظر داریم با احداث تونل علوی جاده ای جدید را از اسکله شهید رجایی به محور سیرجان متصل کنیم.

هاشمی اظهار داشت: با احداث این تونل مسیر اتصال دهنده اسکله شهید رجایی به محور بندرعباس- سیرجان 40 کیلومتر کاهش یافته و حجم زیادی از ترافیک راه کاسته می شود.

وی به افزایش هر ساله ترانزیت کالا از بندر عباس اشاره کرد و افزود: این افزایش ترانزیت ازبندرعباس به علت وجود امکانات مناسب تخلیه و بارگیری در مجتمع بندری شهید رجایی است که احداث این جاده در تسهیل بیشتر عبور و مرور تاثیر بسزایی دارد.

وی گفت: تونل علوی 1909 متر طول، 12.5 متر عرض و 10 متر ارتفاع دارد که عملیات احداث آن از اویل بهمن ماه آغاز شده است.

سرپرست کارگاه تونل علوی نیز مدت اجرای پروژه را در صورت تامین اعتبارات لازم سه سال عنوان کرد و بیان داشت: برآورد هزینه کلی احداث این تونل 40 میلیارد تومان است.

رضا مزگی نژاد افزود: عملیات احداث این تونل به علت نوع جنس خاک به صورتی خاص صورت می گیرد به طوریکه هر پنج متر پیشروی باید محافظ های لازم گذاشته شود تا خاک ریزش نکند.

وی گفت: مشکل برق رسانی و تامین سوخت این پروژه در این بازدید مطرح شد که به دستور استاندار و با همکاری مدیران استانی بررسی و مرتفع می گردد.

وی تصریح کرد: ادامه و تسریع در روند اجرایی احداث تونل علوی نیازمند حمایت و همیاری مسئولین استانی است.