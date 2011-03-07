رساله فروید درباره داوینچی به فارسی ترجمه شد

گیتا گرکانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فروید رساله‌ای مهم درباره داوینچی نقاش مشهور دارد که چندی پیش آن را ترجمه کرده‌ بودم و این روزها مشغول ویرایش نهایی آن هستم و نشر تندیس قرار است آن را منتشر کند.

وی ادامه داد: این رساله را می‌توان متنی مرجع دانست که در آن برای نخستین‌بار یک روانشناس به نقش کودکی هنرمند در آثارش می‌پردازد و از آنجا که هم به فروید و هم داوینچی علاقمند هستم تصمیم گرفتم این رساله را که بالغ بر 80 صفحه انگلیسی است ترجمه کنم.

نویسنده رمان "فصل آخر" با اشاره به اینکه متن اصلی اثر متنی دشوار بوده است، عنوان کرد: پیش از این نشر نیلوفر هم ترجمه‌ای از این اثر را منتشر کرده است و من سعی کرده‌ام ترجمه‌ای با وسواس و چندین بار ویرایش از رساله فروید درباره داوینچی ارائه کنم.

گرکانی افزود: همچنین یک داستان به نام "سفر عجیب و باورنکردنی خانم بت" نوشته‌ام که اثری کم حجم و سورئال است. برای چاپ این اثر عجله ندارم و برایم مهم است که آن را برای اظهار نظر به تعدادی از دوستان اهل فرهنگ بدهم همچنین در نظر دارم چند داستان دیگر هم نوشته و سپس همه آنها را در قالب یک مجموعه منتشر کنم.

وی که از چندی پیش در حال نگارش کتابی آموزشی با نام "درباره نوشتن" است در این باره توضیح داد: در عین تکمیل اثر مطالعات خود را هم ادامه می‌دهم و در صدد هستم اثری تدوین کنم که چگونگی نوشتن داستان را در کشور خودمان آموزش دهد وگرنه از نویسندگان خارجی کتاب‌های زیادی در دسترس است.

این مترجم در پایان گفت: البته در ایران هم کتاب‌های خوبی برای آموزش داستان‌نویسی داریم ولی اکثر آنها قدیمی هستند و به همین دلیل لازم دانستم که آنچه را هم در عرصه داستان‌نویسی در سال‌های اخیر رخ داده است، بررسی و مطالعه و در این اثر بدانها اشاره کنم.